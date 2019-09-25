Женственный официальный стиль: Амаль Клуни поразила выходом на Генассамблее ООН (Фото)

Амаль Клуни является частым гостем мероприятий мирового уровня, и Генассамблея ООН 23 сентября не стала исключением.
На массовое мероприятие в Нью-Йорке юрист прибыла в стильном зеленом костюме от бренда Burberry, состоящем из юбки и удлиненного пиджака. Стоимость такого "аутфита" составляет 3700 долларов, сообщает The Daily Mail.
Ее look дополнял тонкий бежевый джемпер и туфли в тон с квадратным носком. Черная сумка, очки и красные губы завершили образ женщины.
Амаль Клуни смогла приковать взгляды всех присутствующих, которые ее встречали на Генассамблее, а сама юрист, похоже, очень уверенно себя чувствовала между политиков и коллег.
Добавим, что Амаль уже 15 лет занимает должность в Международном суде ООН и выступает с инициативами в сфере прав и свобод человека.