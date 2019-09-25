Люди за этичное отношение к животным: Хоакин Феникс снялся в рекламе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс призвал взглянуть на мир глазами животных и отказаться от видовой дискриминации.

Обласканный критиками "Джокер" Тодда Филлипса уже вот-вот выйдет в широкий прокат, а исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс наверняка окажется в центре всеобщего внимания. На фоне ажиотажа вокруг "Джокера" и попыток предсказать его кассовые сборы сам Феникс решил поделиться другой стороной своей жизни. Актер принял участие в новой рекламной кампании под эгидой PETA, то есть организации "Люди за этичное отношение к животным".

В минувший понедельник активисты из PETA представили постер, призывающий людей перейти на веганский образ жизни. Постер представляет собой фото Феникса, на которое наложено изображение курицы в профиль - причем сделано это так, что глаз курицы идеально вписан в лицо актера, тем самым создавая единый образ. Слоган постера гласит: "Все мы животные".

Идея состоит в том, чтобы люди признали равенство между собой и животными, отказавшись от их эксплуатации.

"Когда мы смотрим на мир глазами другого животного, мы видим, что внутри мы все одинаковы - и что все мы заслуживаем жить без страданий", - сказал Феникс PETA. Сам актер является веганом с трех лет.

Огромную версию своего нового постера PETA разместила на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Для Хоакина Феникса это не первый опыт сотрудничества с данной организацией. Ранее актер принял участие в кампании "Жестокость мне не к лицу", которая была посвящена ношению шерстяной одежды. Помимо этого, Феникс "утонул" в снятом для PETA видеоролике, в котором были показаны предсмертные страдания рыбы, умершей насильственной смертью.