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Катя Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя (Фото)

Катя Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя (Фото)
10:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что интернет-мошенники используют ее имя, чтобы обмануть доверчивых поклонников.

Чтобы ее пост прочитали как можно больше фанатов, Осадчая опубликовала фото "для привлечения внимания", на котором позирует с мужем Юрием Горбуновым.

Телеведущая призналась, что сначала отнеслась к этому несерьезно, но когда ее стали расспрашивать знакомые, то решила сделать публикацию, чтобы предупредить поклонников и призвать их не вестись на подобные провокации. 

 
 
 
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Фото для привертання УВАГИ ! Спочатку я не поставилася серйозно до цієї інформації, але коли мене вже почали питати знайомі, чи допомогла мені якась мазь від кісточок, я вже вирішила написати тут. В інтернеті поширюють моє інтерв‘ю, чи пряму мову, як рекламу засобу від утворень на ступнях. Як би мені не було дивно все це писати, але я певна, це врятує багатьох від шахрайства. Я ніколи не мала подібних проблем і нікому нічого не радила і не раджу. Будь ласка, користуйтеся порадами професійних лікарів, в інтернеті багато шахраїв, що спекулюють іменами відомих людей. @gorbunovyuriy два роки боровся з мангустіном тепер шахраї користуються моїм ім’ям. Дякую за вашу увагу і будьте здорові!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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"В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях. Как бы мне не было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей", - написала Осадчая.

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Все по теме:

Телеведущая, Знаменитость, Катя Осадчая, Юрием Горбунов, Популярная украинская телеведущая.
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