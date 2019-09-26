Катя Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя (Фото)

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что интернет-мошенники используют ее имя, чтобы обмануть доверчивых поклонников.
Чтобы ее пост прочитали как можно больше фанатов, Осадчая опубликовала фото "для привлечения внимания", на котором позирует с мужем Юрием Горбуновым.
Телеведущая призналась, что сначала отнеслась к этому несерьезно, но когда ее стали расспрашивать знакомые, то решила сделать публикацию, чтобы предупредить поклонников и призвать их не вестись на подобные провокации.
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Фото для привертання УВАГИ ! Спочатку я не поставилася серйозно до цієї інформації, але коли мене вже почали питати знайомі, чи допомогла мені якась мазь від кісточок, я вже вирішила написати тут. В інтернеті поширюють моє інтерв‘ю, чи пряму мову, як рекламу засобу від утворень на ступнях. Як би мені не було дивно все це писати, але я певна, це врятує багатьох від шахрайства. Я ніколи не мала подібних проблем і нікому нічого не радила і не раджу. Будь ласка, користуйтеся порадами професійних лікарів, в інтернеті багато шахраїв, що спекулюють іменами відомих людей. @gorbunovyuriy два роки боровся з мангустіном тепер шахраї користуються моїм ім’ям. Дякую за вашу увагу і будьте здорові!
"В интернете распространяют мое интервью, или прямую речь, как рекламу средства от образований на ступнях. Как бы мне не было странно все это писать, но я уверена, это спасет многих от мошенничества. Я никогда не имела подобных проблем и никому ничего не советовала и не советую. Пожалуйста, пользуйтесь советами профессиональных врачей, в интернете много мошенников, которые спекулируют именами известных людей", - написала Осадчая.