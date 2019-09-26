"Он мог меня убить": на украинскую певицу напал маньяк (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ирина Билык вспомнила неприятный инцидент из своего прошлого.

Популярная украинская певица рассказала программе "Зiркове життя" душераздирающую историю из своего детства.

Еще во времена школьной жизни на Ирину Билык напал маньяк, который грозился убить будущую Народную артистку Украины.

"Когда я училась в школе, в 10 классе, на меня напал маньяк в подъезде. И я думаю, что он мог меня убить, если бы я сильно не закричала. С тех пор у меня фобия открытых дверей, людей за спиной", - рассказала журналистам Билык.

Эта ситуация отразилась на сегодняшней жизни звезды. Каждый день Ирину Билык сопровождает профессиональная охрана, которая находится с ней не только на концертах, но и в повседневной жизни.

Несмотря на то, что охранники берегут артистку уже более 20 лет, были все-таки неприятные моменты, когда "ангелы-хранители", как их называет сама дива, переусердствовали со своими обязанностями.

Например, Билык вспомнила случай, когда вовремя ее выступления к ней на сцену не пустили бывшего мужа Дмитрия Коляденко, который всего лишь хотел подарить певице букет цветов: "Ну, я думаю, что это оценит вся страна. Это не постановочные кадры. Я даже не знала, где Дима сидит. Ну мне было очень приятно, что ему все равно – держат его за руки, за ноги – он бежит ко мне".

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая предупредила о мошенниках, использующих ее имя. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.