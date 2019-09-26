Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером (Фото)

Принцесса Йоркская Беатрис обручилась в начале сентября 2019 года. Радостной новостью о предстоящей свадьбе уже поделились представители королевской семьи и сестра невесты – принцесса Евгения.
Первыми о королевской свадьбе, к которой с сегодняшнего дня будет готовиться королевский двор Великобритании, сообщили на инстаграм странице Елизаветы II и принца Филиппа 26 сентября.
Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с мистером Эдоардо Мапелло Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелло Моцци поженились в Италии в начале этого месяца. Свадьба состоится в 2020 году. Эта фотография была сделана принцессой Евгенией в Италии,– говорится в официальном заявлении.
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Beabea - wow! I'm so happy for you my dearest big sissy and dear Edo. It's been a long time coming and you two are meant to be. by me!! “We are extremely happy to be able to share the news of our recent engagement. We are both so excited to be embarking on this life adventure together and can’t wait to actually be married. We share so many similar interests and values and we know that this will stand us in great stead for the years ahead, full of love and happiness”
В заметке также приведено обращение самих молодоженов, которые невероятно рады предстоящему событию: "Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней встрече. Мы оба очень рады, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы".
Эмоциями радости также поделилась и принцесса Евгения на своей странице в инстаграме. Она призналась, что невероятно рада за свою родную сестру и ее будущего мужа Эдо. Принцесса Йоркская убеждена, что после стольких лет отношений они непременно должны быть вместе.