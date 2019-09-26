Принцесса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером (Фото)

Новости шоу бизнеса:Предложение бракосочетания наследнице британского престола сделал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци.

Принцесса Йоркская Беатрис обручилась в начале сентября 2019 года. Радостной новостью о предстоящей свадьбе уже поделились представители королевской семьи и сестра невесты – принцесса Евгения.

Первыми о королевской свадьбе, к которой с сегодняшнего дня будет готовиться королевский двор Великобритании, сообщили на инстаграм странице Елизаветы II и принца Филиппа 26 сентября.

Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с мистером Эдоардо Мапелло Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелло Моцци поженились в Италии в начале этого месяца. Свадьба состоится в 2020 году. Эта фотография была сделана принцессой Евгенией в Италии,– говорится в официальном заявлении.

В заметке также приведено обращение самих молодоженов, которые невероятно рады предстоящему событию: "Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней встрече. Мы оба очень рады, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы".

Эмоциями радости также поделилась и принцесса Евгения на своей странице в инстаграме. Она призналась, что невероятно рада за свою родную сестру и ее будущего мужа Эдо. Принцесса Йоркская убеждена, что после стольких лет отношений они непременно должны быть вместе.