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СМИ: Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли возобновили роман

СМИ: Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли возобновили роман
14:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Инициатором примирения стал сам Николас Кейдж, который долгое время добивался разговора с бывшей возлюбленной.

Голливудский актер Николас Кейдж решил наладить свою личную жизнь. После очередного развода знаменитый ловелас возобновил общение с бывшей женой Лизой Мари Пресли и закрутил с ней роман.

Как сообщают инсайдеры таблоида Radar Online, 55-летний Николас Кейдж начал звонить бывшей жене еще летом 2019 года. Именно тогда актер страдал от новостей о его неудачном браке с визажисткой Эрикой Койке, который продлился всего 4 дня. Журналисты пытались выведать детали очередного развода Николаса Кейджа Николас Кейдж официально развелся с “четырехдневной” женой – СМИ и тщательно следили за его личной жизнью, что приводило к депрессии.

Помогла ему справиться с таким давлением дочь культового певца Элвиса Пресли. Через 15 лет после развода Лиза Мари, по словам инсайдеров, простила Николасу Кейджу все разногласия, которые привели к завершению их отношений, и возобновила с ним общение.

СМИ: Голливудский актер завел роман с ювелирным дизайнером (Фото)

Настойчивость актера все же повлияла на Лизу Мари, которая впоследствии согласилась пойти с ним на свидание. Сейчас у пары уже прошло несколько романтических встреч, а свои отношения они пока не готовы афишировать.

Они много общаются и заново открывают свои чувства друг к другу. Все началось тогда, когда Николас связался с ней в начале лета. Они постоянно разговаривают по телефону и даже уже сходили на несколько свиданий,– рассказал инсайдер.

Пока ни Николас Кейдж, ни Лиза Мари Пресли не комментируют новости о воссоединении. Однако инсайдер уверяет: в ближайшее время пара официально объявит, что снова вместе.

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Николас Кейдж, Знаменитость, Голливудский актер, Элвиса Пресли, Лизой Мари Пресли.
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