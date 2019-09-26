СМИ: Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли возобновили роман

Новости шоу бизнеса:Инициатором примирения стал сам Николас Кейдж, который долгое время добивался разговора с бывшей возлюбленной.

Голливудский актер Николас Кейдж решил наладить свою личную жизнь. После очередного развода знаменитый ловелас возобновил общение с бывшей женой Лизой Мари Пресли и закрутил с ней роман.

Как сообщают инсайдеры таблоида Radar Online, 55-летний Николас Кейдж начал звонить бывшей жене еще летом 2019 года. Именно тогда актер страдал от новостей о его неудачном браке с визажисткой Эрикой Койке, который продлился всего 4 дня. Журналисты пытались выведать детали очередного развода Николаса Кейджа Николас Кейдж официально развелся с “четырехдневной” женой – СМИ и тщательно следили за его личной жизнью, что приводило к депрессии.

Помогла ему справиться с таким давлением дочь культового певца Элвиса Пресли. Через 15 лет после развода Лиза Мари, по словам инсайдеров, простила Николасу Кейджу все разногласия, которые привели к завершению их отношений, и возобновила с ним общение.

Настойчивость актера все же повлияла на Лизу Мари, которая впоследствии согласилась пойти с ним на свидание. Сейчас у пары уже прошло несколько романтических встреч, а свои отношения они пока не готовы афишировать.

Они много общаются и заново открывают свои чувства друг к другу. Все началось тогда, когда Николас связался с ней в начале лета. Они постоянно разговаривают по телефону и даже уже сходили на несколько свиданий,– рассказал инсайдер.

Пока ни Николас Кейдж, ни Лиза Мари Пресли не комментируют новости о воссоединении. Однако инсайдер уверяет: в ближайшее время пара официально объявит, что снова вместе.