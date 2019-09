СМИ: Голливудский актер завел роман с ювелирным дизайнером (Фото)

Американский актер, который недавно прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, лелеет романтические чувства к дизайнеру бижутерии и целительнице Сат Хари Халсе.

По сообщениям западных СМИ Брэд Питт и Сат Хари знакомы уже больше года, но в последнее время пара очень сблизилась. Сообщается, что звезда фильма "К звездам" души не чает в женщине, а также считает ее особенной, не такой как остальные женщины.

"Она более приземленная и менее требовательная чем все те, с кем он был раньше. При этом у нее прекрасный ум и сила духа. Именно этим она и привлекла Брэда", - сообщает, близкий к окружении голливудского актера, инсайдер.

Brad Pitt was seen leaving the same Ad Astra after-party attended by his rumored flame, jewelry designer and spiritual healer Sat Hari Khalsa. The pair first sparked romance rumors last year, after they were seen in deep conversation at the Silverlake Conservatory Music benefit pic.twitter.com/9dSO57LegI

