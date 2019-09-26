Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото

Новости шоу бизнеса:Сегодня имя Ким Кардашян известно едва ли не в каждом углу планеты.

Ее знают как успешную бизнесвумен, эпатажную светскую львицу и звезду социальных сетей. Однако мало кто помнит или видел ее в подростковом и юном возрасте, а 38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и не пытается скрывать.

О сестрах Кардашян-Дженнер не знает разве что младенец, ведь, несмотря на то, что об их жизни ежедневно пишут сотни СМИ, они сами показывают его в шоу "Семейство Кардашян". Так, член большой семьи Ким Кардашян неоднократно была раскритикована за хирургическое вмешательство в лицо и тело. Однако осуждения сторонников никак не влияют на желание звезды показывать свои юношеские фото.

Так, на своей странице в Instagram Ким Кардашян опубликовала очередное фото, которое получило неплохую обратную связь от поклонников. Снимок, на котором юная знаменитость направляется в Аризону вместе со своей сестрой Хлои, лайкнуло почти 3 миллиона пользователей, а прокомментировало более 13 тысяч поклонников.

На фото у американской дивы такие же пухлые губы, а также выразительные скулы. Однако некоторые фанаты писали, что девушка на фото мало чем похожа на сегодняшнюю Ким Кардашян.