Скачать
Четверг, 26.09.2019
"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН
"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН
Гончарук ищет менеджера в Кабмин: детали
Гончарук ищет менеджера в Кабмин: детали
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото

Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня имя Ким Кардашян известно едва ли не в каждом углу планеты.

Ее знают как успешную бизнесвумен, эпатажную светскую львицу и звезду социальных сетей. Однако мало кто помнит или видел ее в подростковом и юном возрасте, а 38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и не пытается скрывать.

О сестрах Кардашян-Дженнер не знает разве что младенец, ведь, несмотря на то, что об их жизни ежедневно пишут сотни СМИ, они сами показывают его в шоу "Семейство Кардашян". Так, член большой семьи Ким Кардашян неоднократно была раскритикована за хирургическое вмешательство в лицо и тело. Однако осуждения сторонников никак не влияют на желание звезды показывать свои юношеские фото.

Так, на своей странице в Instagram Ким Кардашян опубликовала очередное фото, которое получило неплохую обратную связь от поклонников. Снимок, на котором юная знаменитость направляется в Аризону вместе со своей сестрой Хлои, лайкнуло почти 3 миллиона пользователей, а прокомментировало более 13 тысяч поклонников.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The simple life...I was 18 here. Khloe and I would drive to Arizona to visit Allison & Kourt #UOfA

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер высмеяли на премии "Эмми"

На фото у американской дивы такие же пухлые губы, а также выразительные скулы. Однако некоторые фанаты писали, что девушка на фото мало чем похожа на сегодняшнюю Ким Кардашян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Кардашьян, Звезда, Знаменитость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные виды варенья для укрепления иммунитета (Фото)
02 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
04 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
05 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это позор&quot;: Трамп - о расследовании Конгресса США
"Это позор": Трамп - о расследовании Конгресса США
Джулиани контактировал не только с Ермаком: подробности из жалобы
Джулиани контактировал не только с Ермаком
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь