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Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании известной бельевой марки

Ирина Шейк снялась в новой рекламной кампании известной бельевой марки
23:30 Чт, 26 Сентябрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Российская супермодель Ирина Шейк уже 10 лет носит статус амбассадора (представителя) бельевой марки Intimissimi.

В новой рекламной кампании она показала, как можно совместить врожденную сексуальность и сдержанную элегантность в одном кадре.

33-летняя звезда подиумов в этом сезоне имеет особенно напряженный график – участие в Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Побыв некоторое время с дочкой Леей, звезда вернулась к съемкам и представила публике новый видеоролик от бренда Intimissimi.

Для новой рекламы Ирина Шейк примерила несколько вещей марки из тонкого светлого кашемира, которые прекрасно гармонировали с ее загорелой кожей, телесным макияжем и золотистыми сережками. Эффект мокрых волос создал домашний образ модели, от чего остались в приятном удивлении поклонники Ирины.

 
 
 
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@intimissimiofficial 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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На другом фото Ирина примерила черную водолазку и сережки-кольца, а своим проницательным взглядом заглядывала в души всех фанатов. Автором фотографий стал Rowan Papier.

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Реклама, Модель, Ирина Шейк, Intimissimi.
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