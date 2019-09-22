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Не оконфузилась: супермодель Ирина Шейк чуть не упала на подиуме (Фото, Видео)

Не оконфузилась: супермодель Ирина Шейк чуть не упала на подиуме (Фото, Видео)
21:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Даже у лучших из нас иногда случаются промахи.

Взять хотя бы Ирину Шейк. Знаменитая модель на днях чуть не упала на глазах мирового фэшн-сообщества.

В Милане в самом разгаре Неделя моды. 19 сентября 33-летняя Ирина Шейк приняла участие в показах итальянских брендов Bottega Veneta и Moschino. На последнем случился небольшой инцидент.

Экс-возлюбленная Брэдли Купера вышла на подиум в желтом боди в виде скрипки и с нотами в руках. За необычный наряд стоит сказать спасибо Джереми Скотту, креативному директору Дома. Также на Шейк красовались туфли на высоких каблуках, которые и подвели звезду. Во время проходки Ирина немного поскользнулась, не удержав равновесие, но не упала.

Впрочем, это нисколько не расстроило звезду - Ирина даже посмеялась над собой, опубликовав в инстаграм-историях видео этого небольшого конфуза. Отметим, что Шейк даже поскользнулась элегантно - идеальная женщина!

В мае успешная модель, напомним, рассталась с актером Брэдли Купером. Пара сумела остаться в хороших отношениях ради 2-летней дочери Леа. Сейчас актер и модель по очереди живут с девочкой, чтобы она не чувствовала себя обделенной вниманием родителей.

Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в Милане
Два эффектных образа Ирина Шейк на официальном мероприятии в МиланеЧитать полностью

Поговаривали, что причиной расставания одной из самых красивых голливудских пар стала измена Брэдли. Мол, он увлекся коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой - и времени они вместе проводили немерено, и как-то очень уж влюбленно смотрели друг на друга во время церемонии вручения премии "Оскар". Однако инсайдеры заявили, что это очень далеко от правды.

"Гага чувствует, что это затмевает работу, которую они проделали над фильмом. Она не хочет, чтобы ее считали другой женщиной Купера".

Ну а чуть позже в сети появились снимки "Мамы монстров" с инженером своей команды, 37-летним Дэном Хортоном. И они не просто мило беседовали, а целовались в ресторане Granville в Студио-Сити, Калифорния.

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Леди Гага, Брэдли Купер, Ирина Шейк, супермодель, Подиум.
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