Не оконфузилась: супермодель Ирина Шейк чуть не упала на подиуме (Фото, Видео)

Взять хотя бы Ирину Шейк. Знаменитая модель на днях чуть не упала на глазах мирового фэшн-сообщества.

В Милане в самом разгаре Неделя моды. 19 сентября 33-летняя Ирина Шейк приняла участие в показах итальянских брендов Bottega Veneta и Moschino. На последнем случился небольшой инцидент.

Экс-возлюбленная Брэдли Купера вышла на подиум в желтом боди в виде скрипки и с нотами в руках. За необычный наряд стоит сказать спасибо Джереми Скотту, креативному директору Дома. Также на Шейк красовались туфли на высоких каблуках, которые и подвели звезду. Во время проходки Ирина немного поскользнулась, не удержав равновесие, но не упала.

Irina Shayk hits all the right notes in a music-themed ensemble as she takes to the runway at Milan Fashion Week's Moschino show pic.twitter.com/gAWrNUki0x

— Lilian Chan (@bestgug) September 20, 2019