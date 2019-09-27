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Крис Дженнер поделилась, почему не отдала Кайли и Кендалл в школу

Крис Дженнер поделилась, почему не отдала Кайли и Кендалл в школу
14:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кендалл и Кайли получили свое полное среднее образование благодаря агентству домашнего обучения Novel Education, которое находится в Лос-Анджелесе.

Их мать Крис Дженнер в пресс-релизе для агентства рассказала о том, почему она решила отправить своих дочерей на домашнее обучение. По словам Крис, жизнь Кайли и Кендалл сильно изменилась после того, как она решила забрать их из обычной школы и записать в Novel Education.

"Они плохо учились в школе, потому что постоянно пропускали занятия. Обычный учебный день с 8 утра и до 4 часов дня столкнулся с тем, что у девочек была многообещающая карьера", - вспоминает Крис.

Она считает, что сестры не смогли полностью проявить себя творчески в обычной школьной обстановке, поэтому Кайли и Кендалл часто оставались незаинтересованными в учебном процессе. А вот с домашним обучением все обстояло иначе. Они не только смогли выбрать те курсы, которые им было интересно изучать, но и создали график, который не препятствовал их насыщенному образу жизни.

 
 
 
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Times Square!!!! #KYLIExBALMAIN launching tomorrow at 8am pst KylieCosmetics.com @balmain @olivier_rousteing @kyliecosmetics

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner)

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В итоге, по словам Дженнер, ее дочери построили блестящую карьеру. Кендалл является одной из самых востребованных молодых моделей. За прошлый год она заработала 22,5 млн долларов и стала самой высокооплачиваемой манекенщицей, благодаря сотрудничеству с ведущими модными домами и участию в рекламных кампаниях.

В том же году 21-летняя Кайли стала самым молодым миллиардером в истории, оставив позади основателя Facebook Марка Цукерберга. Впечатляющее состояние звезде обеспечила ее косметическая компания Kylie Cosmetics, чья стоимость оценивается в 900 млн долларов.

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