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Мэгги Смит ударила помощника режиссера тростью на съемках "Аббатства Даунтон" (Видео)

Мэгги Смит ударила помощника режиссера тростью на съемках "Аббатства Даунтон" (Видео)
14:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Мэгги Смит не такая уж милая старушка, как может показаться на первый взгляд.

Как истинная британская леди, актриса знает себе цену и не допускает фамильярности в общении. Даже если это сам помощник режиссера, который пытается подсказать, как лучше сыграть ту или иную сцену.

Впрочем, Мэгги Смит никакой помощи не нужно, если речь идет об ее героине из "Аббатства Даунтон". 84-летняя актриса на протяжении шести лет играла в историческом сериале Вайолет Кроули, вдовствующую графиню Грэнтэм, и перевоплотилась в нее же в полнометражном фильме.

Как вспоминают ее коллеги Аллен Линч и Элизабет Макговерн, Мэгги Смит пришлось воспользоваться тростью, чтобы отгонять от себя чрезмерно дружелюбного и приставучего помощника режиссера.

"Как только Мэгги видела, что он приближается, она выставляла вперед трость и говорила, чтоб он держался от нее на этом расстоянии", - со смехом рассказали актеры на шоу с Энди Коэном.

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Примечательно, что полнометражная версия "Аббатства Даунтон" неожиданно хорошо выстрелила в прокате. Историческая драма по сборам даже обошла новый космический блокбастер с Брэдом Питтом "К звездам". Напомним, что сюжет ленты разворачивается вокруг визита Георга V в семейное гнездо известных британских аристократов.

В украинских кинотеатрах "Аббатство Даунтон" стартует с 31 октября.

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Все по теме:

Великобритания, Сериал, Эмми, Золотой глобус, Аббатство Даунтон, Новый сезон, Мэгги Смит, Вайолет Кроули.
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