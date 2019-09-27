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Шакира и Дженнифер Лопес споют в перерыве Супербоула-2020

Шакира и Дженнифер Лопес споют в перерыве Супербоула-2020
16:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Матч состоится 2 февраля 2020 года на стадионе Hard Rock в Майами Гарденс.

В США известные поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула-2020 (Super Bowl) – финального матча Национальной футбольной лиги (NFL).

Как сообщает CNN, певицы представят совместный номер во время матча, который состоится 2 февраля 2020 года на стадионе Hard Rock в Майами Гарденс (штат Флорида).

"С тех пор, как я увидела выступление Дайаны Росс на Halftime Show, я мечтала выступить на Супербоуле. И теперь это стало еще более волнующим событием не только потому, что это юбилей NFL, но и потому, что выступаю с такой же латиноамериканкой, как и я. Я не могу дождаться, когда мы сможем показать, на что мы, девочки, способны на самой большой сцене в мире", - сообщила Лопес.

По словам Шакиры, в день выступления она отметит свой день рождения - ей исполнится 43 года.

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"Для меня большая честь выступать на одной из крупнейших сцен в мире вместе с коллегой-женщиной, которая, как и я, представляет латиноамериканцев из США и всего мира. К тому же, в этот день у меня день рождения! Это настоящая американская мечта, и мы собираемся представить по-настоящему волнующее шоу!", - отметила певица.

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Все по теме:

Шакира, Знаменитости, Звезды, Певицы, Исполнители, Дженнифер Лопес, Супербоул-2020.
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