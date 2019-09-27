Звезда "Кріпосної" оказалась на страницах известного журнала

Новости шоу бизнеса:Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, стала героиней октябрьского номера журнала "Караван историй".

Знаменитость украсила обложку глянца и снялась в пикантной фотосессии. Актриса предстала перед читателями журнала в женственных и одновременно сексуальных образах. Снимки опубликованы на сайте издания. На обложке глянца Ксения появилась в коротком топе черного цвета и стильном бежевом тренче. На страницах журнала Мишина позировала в нежно-розовом платье на тонких бретелях, пикантно приспустив его с плеч, и жакете на голое тело.

"Это, наверное, мечта каждой девочки - украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно", - прокомментировала свое появление в журнале актриса.

Поклонники осыпали Ксению комплиментами, отмечая невероятную красоту артистки.

"Тебя с твоей красотой грех было не запечатлеть на обложке журнала", "Какая красивая", "Ксюшенька, ты прекрасна", "Безумно красивая", "Какая же вы обалденная", "Очень красиво и не пошло. Это Ваша фишка: быть красивой и эстетично сексуальной", - пишут фаны актрисы под ее постом в Instagram.

Мишина известна украинскому зрителю не только по сериалу "Кріпосна", но и по шоу "Танці з зірками". Ксения и ее партнер Женя Кот являются одними из фаворитов танцевального шоу, их постановки поражают чувственностью, драматичностью и эмоциональностью. Но кроме яркой хореографии, поклонников пары интересует вопрос, правда ли, что между ними вспыхнули чувства.