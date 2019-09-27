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Звезда "Кріпосної" оказалась на страницах известного журнала

Звезда "Кріпосної" оказалась на страницах известного журнала
18:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, стала героиней октябрьского номера журнала "Караван историй".

Знаменитость украсила обложку глянца и снялась в пикантной фотосессии. Актриса предстала перед читателями журнала в женственных и одновременно сексуальных образах. Снимки опубликованы на сайте издания. На обложке глянца Ксения появилась в коротком топе черного цвета и стильном бежевом тренче. На страницах журнала Мишина позировала в нежно-розовом платье на тонких бретелях, пикантно приспустив его с плеч, и жакете на голое тело.

"Это, наверное, мечта каждой девочки - украсить обложку журнала. Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно", - прокомментировала свое появление в журнале актриса.

Поклонники осыпали Ксению комплиментами, отмечая невероятную красоту артистки.

"Тебя с твоей красотой грех было не запечатлеть на обложке журнала", "Какая красивая", "Ксюшенька, ты прекрасна", "Безумно красивая", "Какая же вы обалденная", "Очень красиво и не пошло. Это Ваша фишка: быть красивой и эстетично сексуальной", - пишут фаны актрисы под ее постом в Instagram.

 
 
 
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Ксенія Мішина - головна героїня свіжого номеру "Каравану історій"! Красуня-акторка, що полюбилася глядачам у ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер, знялась у чуттєвій фотосесії, показавши справжню себе - ніжну, вразливу, але сильну й розсудливу, а головне - готову закохатися знову! Жовтневий випуск з відвертим інтерв#39;ю Ксенії вже у продажу! Також дивіться розкішні знімки на karavan.ua . Фото: Виктория Филипенко Стиль: Кристина Левченко Визаж и прическа: Юлия Николаенко Продюсер: Ирина Гайдаенко . #ксениямишина #танціззірками #кріпосна #Крепостная #zniewolona #ксеніямішина #караванисторий #karavanua #фотосессия

Публикация от Караван історій (@karavanistoriy)

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Мишина известна украинскому зрителю не только по сериалу "Кріпосна", но и по шоу "Танці з зірками". Ксения и ее партнер Женя Кот являются одними из фаворитов танцевального шоу, их постановки поражают чувственностью, драматичностью и эмоциональностью. Но кроме яркой хореографии, поклонников пары интересует вопрос, правда ли, что между ними вспыхнули чувства.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Звезда, Трейлер, Драма, Знаменитость, Ксения Мишина, Кріпосна, Актриса сериала.
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