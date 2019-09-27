Супермодель Victoria's Secret Кэндис Сванепул опубликовала очаровательное фото с детьми

Новости шоу бизнеса:30-летняя южноафриканская топ-модель Кэндис Сванепул, которая является одной из "ангелов" бренда Victoria's Secret, выставила в Instagram фото с детьми.

Знаменитая топ-модель, которая восхищает своей красотой и фигурой миллионы подписчиков в Instagram, поделилась летним фото с отдыха в Испании. Что интересно, в свои 30 лет Кэндис может похвастать идеальными формами, поэтому ее неоднократно приглашают позировать для обложек журналов.

"Прекрасные воспоминания из Ибицы", – лаконично подписала снимок супермодель.

На фото Кэндис позирует в классическом бордовом купальнике на тонких бретельках. Фотографию украсили дети то-модели. На руках Сванепул держит годовалого сына Ариэля, а рядом с мамочкой старший сын Анака, которому в октябре исполнится 4 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tbt to beautiful memories made in Ibiza #mytribe Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 26 Сен 2019 в 6:33 PDT

Кэндис Сванепул является матерью-одиночкой. В конце 2018 года звезда бельевого бренда Victoria's Secret развелась с отцом своих детей Германном Николи. Вместе пара была 12 лет.