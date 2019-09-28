Изабель Гулар показала своим фанатам сексуальное фото с занятия йогой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Так, новый снимок Изабель Гулар на ее странице в Instagram можно отнести к категории "произведение искусства".

Для моделей мирового уровня немало важно всегда выглядеть на миллион и держать свое тело в тонусе. Именно поэтому 34-летняя Изабель Гулар много занимается спортом и с удовольствием показывает это в красивом свете своим поклонникам.

Помимо ярких снимков с отдыха и соблазнительных снимков в купальниках Изабель Гулар показывает фанатам закулисье своей модельной жизни, частью которого являются частые занятия спортом. Чтобы поддерживать свои формы в тонусе, бразильянка немало времени уделяет активному образу жизни.

На фото модель на крыше многоэтажки стоит на голове, подняв ноги вверх. На ней лишь крохотный костюм, который состоит из шорт с высокой посадкой и кроп-топа.

Она позирует на фоне колеса обозрения в Париже, отметив геолокацию и то, что она занимается йогой. Что интересно, сейчас в Париже проходит Неделя моды, однако Изабель даже во время таких масштабных мероприятий находит время для спорта.

Стоит добавить, что во время отдыха в Италии 34-летняя модель сочетала приятное с полезным. Свободное время в бассейне она проводила не просто плавая, а занимаясь на велотренажере прямо в воде.