СМИ: Майли Сайрус отправилась в путешествие со своей семьей (Фото)

Американская исполнительница Майли Сайрус пережила в последнее время не мало потрясений. И чтобы вдоволь отдохнуть и набраться сил, артистка отправилась в путешествие со своей семьей.
Сразу же после заявления о разводе, девушку подловили за поцелуями После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты с известной блогершей Кейтлин Картер.
На фоне бурной личной жизни звезда выпустила трек, где намекнула на разрыв с Лиамом. Но через месяц после романа в СМИ появились слухи о ее расставании с Кейтлин.
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“ I’m more of a man than you’ll ever be, more of a woman than you’ll ever get!” - Jonathan Larson repost @samsmith
Следовательно, звезда решила отдохнуть от лишних эмоций и разделить путешествие с мамой Тиш, сестрой Бренди и их собакой Бини. Их путешествие пролегало среди живописных каньонов: Национального парка Зайон, каньона Антилопы и озера Пауэлл.
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Там девушка не только нежилась под солнцем, но и сделала большой фотоотчет, где можно разглядеть невероятные локации, апартаменты, образы для прогулок и фигуру артистки. Относительно последнего, то фанаты в очередной раз убедились в отличной форме Майли Сайрус, хоть и некоторые заподозрили ее в анорексии.