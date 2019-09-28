СМИ: Майли Сайрус отправилась в путешествие со своей семьей (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известно, что в августе этого года 26-летняя Майли рассталась со своим мужем Лиамом Хемсвортом, не прожив с ним в браке и года.

Американская исполнительница Майли Сайрус пережила в последнее время не мало потрясений. И чтобы вдоволь отдохнуть и набраться сил, артистка отправилась в путешествие со своей семьей.

Сразу же после заявления о разводе, девушку подловили за поцелуями После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты с известной блогершей Кейтлин Картер.

На фоне бурной личной жизни звезда выпустила трек, где намекнула на разрыв с Лиамом. Но через месяц после романа в СМИ появились слухи о ее расставании с Кейтлин.

Следовательно, звезда решила отдохнуть от лишних эмоций и разделить путешествие с мамой Тиш, сестрой Бренди и их собакой Бини. Их путешествие пролегало среди живописных каньонов: Национального парка Зайон, каньона Антилопы и озера Пауэлл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 25 Сен 2019 в 6:41 PDT

Там девушка не только нежилась под солнцем, но и сделала большой фотоотчет, где можно разглядеть невероятные локации, апартаменты, образы для прогулок и фигуру артистки. Относительно последнего, то фанаты в очередной раз убедились в отличной форме Майли Сайрус, хоть и некоторые заподозрили ее в анорексии.