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СМИ: Майли Сайрус отправилась в путешествие со своей семьей (Фото)

СМИ: Майли Сайрус отправилась в путешествие со своей семьей (Фото)
08:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Известно, что в августе этого года 26-летняя Майли рассталась со своим мужем Лиамом Хемсвортом, не прожив с ним в браке и года.

Американская исполнительница Майли Сайрус пережила в последнее время не мало потрясений. И чтобы вдоволь отдохнуть и набраться сил, артистка отправилась в путешествие со своей семьей.

Сразу же после заявления о разводе, девушку подловили за поцелуями После объявления о разводе Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой: фотофакты с известной блогершей Кейтлин Картер.

На фоне бурной личной жизни звезда выпустила трек, где намекнула на разрыв с Лиамом. Но через месяц после романа в СМИ появились слухи о ее расставании с Кейтлин. 

 
 
 
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“ I’m more of a man than you’ll ever be, more of a woman than you’ll ever get!” - Jonathan Larson repost @samsmith

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Следовательно, звезда решила отдохнуть от лишних эмоций и разделить путешествие с мамой Тиш, сестрой Бренди и их собакой Бини. Их путешествие пролегало среди живописных каньонов: Национального парка Зайон, каньона Антилопы и озера Пауэлл. 

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

На музыкальном фестивале задержали сумасшедшего поклонника Майли Сайрус

Там девушка не только нежилась под солнцем, но и сделала большой фотоотчет, где можно разглядеть невероятные локации, апартаменты, образы для прогулок и фигуру артистки. Относительно последнего, то фанаты в очередной раз убедились в отличной форме Майли Сайрус, хоть и некоторые заподозрили ее в анорексии.

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Майли Сайрус, Знаменитость, Артистка, Американская исполнительница.
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