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На музыкальном фестивале задержали сумасшедшего поклонника Майли Сайрус

На музыкальном фестивале задержали сумасшедшего поклонника Майли Сайрус
14:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Майли Сайрус на днях чуть не стала жертвой безумного фаната.

Конечно, всех знаменитостей рано или поздно начинают преследовать особо рьяные поклонники, но в случае с Сайрус все могло бы закончиться действительно печально.

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе телохранители певицы задержали 42-летнего Дэвида Рамси, который уже попал в черный список из-за угроз в адрес поп-звезды. Он также добавил, что собирается воскресить Майкла Джексона и Принца, чтобы они с Майли могли как следует повеселиться.

"Жду твой концерт, Майли. Надеюсь, мы сможем встретиться до него. Я сниму комнату, где пожелаешь".

После того, как Рамси задержала личная охрана певицы, его передали полицейским, в настоящее время мужчина находится под стражей.

Добавим, что психически нездоровый фанат привлек к себе пристальное внимание после серии твиттов, опубликованных за неделю до концерта Сайрус. В них он просил прощения у девушки за то, что причинил ей боль, обвинял во всех бедах Дональда Трампа и намекнул, что после выступления в Вегасе они с Майли устроят вечеринку с Майклом Джексоном, Тупаком и Принцем.

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После этих пугающих сообщений организаторы мероприятия раздали фотографию Рамси всему обслуживающему персоналу и призвали их быть начеку.

Напомним, что 21 сентября Майли Сайрус исполнила новую песню "Don’t Call Me Angel" на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе. Музыкальный фестиваль iHeartRadio - это двухдневный музыкальный концерт, который проводится каждый год в сентябре с 2011 года. В 2019 на фестивале приняли участие Alicia Keys, Camila Cabello, French Montana, Halsey, Heart, H.E.R., Miley Cyrus, Zac Brown Band, Marshmello, Backstreet Boys , Green Day и многие другие.

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