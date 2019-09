На музыкальном фестивале задержали сумасшедшего поклонника Майли Сайрус

Конечно, всех знаменитостей рано или поздно начинают преследовать особо рьяные поклонники, но в случае с Сайрус все могло бы закончиться действительно печально.

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе телохранители певицы задержали 42-летнего Дэвида Рамси, который уже попал в черный список из-за угроз в адрес поп-звезды. Он также добавил, что собирается воскресить Майкла Джексона и Принца, чтобы они с Майли могли как следует повеселиться.

"Жду твой концерт, Майли. Надеюсь, мы сможем встретиться до него. Я сниму комнату, где пожелаешь".

После того, как Рамси задержала личная охрана певицы, его передали полицейским, в настоящее время мужчина находится под стражей.

Добавим, что психически нездоровый фанат привлек к себе пристальное внимание после серии твиттов, опубликованных за неделю до концерта Сайрус. В них он просил прощения у девушки за то, что причинил ей боль, обвинял во всех бедах Дональда Трампа и намекнул, что после выступления в Вегасе они с Майли устроят вечеринку с Майклом Джексоном, Тупаком и Принцем.

@MileyCyrus here waiting for your concert. I hope we can meet up before the concert. I'll get a room where ever you want. I just did motel 6 until you get here. I figure you know Vegas and where the best hotels to stay. Sorry in advance for part of our talk it's in your lryic. pic.twitter.com/M7ag8qqbc6

— (@Rumsey1976) 20 сентября 2019 г.