Музыкальный фестиваль iHeartRadio 2019: Майли Сайрус впервые исполнила свою новую песню (Видео)

Новости культуры:Вчера, 21 сентября, Майли Сайрус исполнила новую песню "Don’t Call Me Angel" на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе.

Музыкальный фестиваль iHeartRadio - это двухдневный музыкальный концерт, который проводится каждый год в сентябре с 2011 года. В 2019 на фестивале приняли участие Alicia Keys, Camila Cabello, French Montana, Halsey, Heart, H.E.R., Miley Cyrus, Zac Brown Band, Marshmello, Backstreet Boys , Green Day и многие другие.

Майли Сайрус выступила на фестивале как разрушительный ураган. Она впервые на живо исполнила новую песню "Don’t Call Me Angel". "Don’t Call Me Angel" - песня, записанная американскими певицами Арианой Гранде, Майли Сайрус и Ланой Дель Рей в качестве саундтрека к фильму "Ангелы Чарли".

Публика Лас-Вегаса была просто в восторге. И даже без ее соавторов Арианы Гранде и Ланы Дель Рей, Майли сделала свое выступление незабываемым.

Miley performing Don’t Call Me Angel for the First time at iHeart Radio 2019 pic.twitter.com/kx4ONqiWuM — (@MileyUpdates) 22 сентября 2019 г.

Что касается "заимствованной" части ее выступления, Сайрус удивила поклонников парой классических рок-каверов: Led Zeppelin "Black Dog" и Pink Floyd "Comforbly Numb".

Она прокомментировала такие неожиданные решения : "Мои любимые лица, которые можно увидеть в толпе, - это смущенные отцы".

В своем выступлении Майли Сайрус также исполнила недавние хиты "Slide Away", "Mother's Daughter," и "Nothing Breaks Like a Heart" и старые произведения, полюбившиеся всем, "Wrecking Ball", "We Can't Stop".

Сайрус был не единственным певицей, которая дебютировала вживую на музыкальном фестивале iHeartRadio - в пятницу Камила Кабелло и Halsey впервые исполнили свои последние синглы.