Белла Торн получит режиссерскую награду Pornhub (Фото)

В этом сентябре бывшая звезда Disney представила на Ольденбургском кинофестивале в Германии свой режиссерский дебют под названием "Она и он".
Вице-президент компании Кори Прайс высоко оценил проект актрисы и похвалил ее креативность и нестандартный подход. Вот как он описал ее фильм для взрослых:
Это модернистское, сексуальное изображение современных Ромео и Джульетты - двух несчастных влюбленных, испытывающих необузданное влечение друг к другу.
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За проделанную работу Торн получит награду Vision Award на организованном Pornhub шоу, которое пройдет в начале октября. Белла отреагировала на новость и поблагодарила организаторов за такую честь. Звезда порадовалась, что ее ленту признали прекрасным визионерским искусством, ведь сама она не считала фильмы для взрослых чем-то постыдным.
Если вы считаете, что порно - это нечто неуместное и причиняющее вам дискомфорт, мне очень жаль, но не заставляйте других людей чувствовать себя виноватыми за то, что нравится им,- обратилась актриса к зрителям.