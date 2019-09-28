Белла Торн получит режиссерскую награду Pornhub (Фото)

Новости шоу бизнеса:Белла Торн сняла фильм при поддержке Pornhub, и эта же компания удостоит ее специальной награды на их втором ежегодном шоу.

В этом сентябре бывшая звезда Disney представила на Ольденбургском кинофестивале в Германии свой режиссерский дебют под названием "Она и он".

Вице-президент компании Кори Прайс высоко оценил проект актрисы и похвалил ее креативность и нестандартный подход. Вот как он описал ее фильм для взрослых:

Это модернистское, сексуальное изображение современных Ромео и Джульетты - двух несчастных влюбленных, испытывающих необузданное влечение друг к другу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram SOLD OUT AT OLDENBURG HAPPY PREMIERE DAY HER AND HIM. Публикация от BELLA (@bellathorne) 12 Сен 2019 в 1:48 PDT

За проделанную работу Торн получит награду Vision Award на организованном Pornhub шоу, которое пройдет в начале октября. Белла отреагировала на новость и поблагодарила организаторов за такую честь. Звезда порадовалась, что ее ленту признали прекрасным визионерским искусством, ведь сама она не считала фильмы для взрослых чем-то постыдным.

Если вы считаете, что порно - это нечто неуместное и причиняющее вам дискомфорт, мне очень жаль, но не заставляйте других людей чувствовать себя виноватыми за то, что нравится им,- обратилась актриса к зрителям.