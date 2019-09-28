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Белла Торн получит режиссерскую награду Pornhub (Фото)

Белла Торн получит режиссерскую награду Pornhub (Фото)
11:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Белла Торн сняла фильм при поддержке Pornhub, и эта же компания удостоит ее специальной награды на их втором ежегодном шоу.

В этом сентябре бывшая звезда Disney представила на Ольденбургском кинофестивале в Германии свой режиссерский дебют под названием "Она и он".

Вице-президент компании Кори Прайс высоко оценил проект актрисы и похвалил ее креативность и нестандартный подход. Вот как он описал ее фильм для взрослых:

Это модернистское, сексуальное изображение современных Ромео и Джульетты - двух несчастных влюбленных, испытывающих необузданное влечение друг к другу. 

 
 
 
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SOLD OUT AT OLDENBURG HAPPY PREMIERE DAY HER AND HIM.

Публикация от BELLA (@bellathorne)

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За проделанную работу Торн получит награду Vision Award на организованном Pornhub шоу, которое пройдет в начале октября. Белла отреагировала на новость и поблагодарила организаторов за такую честь. Звезда порадовалась, что ее ленту признали прекрасным визионерским искусством, ведь сама она не считала фильмы для взрослых чем-то постыдным.

Если вы считаете, что порно - это нечто неуместное и причиняющее вам дискомфорт, мне очень жаль, но не заставляйте других людей чувствовать себя виноватыми за то, что нравится им,- обратилась актриса к зрителям.

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Все по теме:

Германия, Белла Торн, Vision Award, Ромео и Джульетты, Она и он, Pornhub, Кори Прайс.
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