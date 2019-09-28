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"Мастер Шеф" 9 сезон 5 выпуск: какие приключения перенесли участники проекта (Видео)

"Мастер Шеф" 9 сезон 5 выпуск: какие приключения перенесли участники проекта (Видео)
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В пятницу, 27 сентября, на канале СТБ прошел 5 выпуск главного кулинарного шоу страны МастерШеф 9.

Первая часть Мастер Шеф 9 сезон 5 выпуск от 27.09.2019 удивит вас абсолютно новым соревнованием. Судьи самостоятельно выберут капитанов для сложного конкурса. Это испытание проверит участников на знание блюд, скорость реакции и, конечно же, кулинарные способности. Какой десерт скрывается за изображением газовой горелки? Как довести шоколадный фондан до идеального состояния? Можно угадывать, но каждая ошибка будет стоить героям черного фартука.

Вторая часть Мастер Шеф 9 сезон 5 выпуск от 27.09.2019 переместит вас в село с живописным названием Вишеньки. Свежий воздух, украинский колорит, доброжелательные жители – что же может пойти не так? Сложность заключается в том, что героям придется за 3 часа собрать продукты у местных жителей и приготовить из них изысканные блюда, которые придутся селянам по вкусу. Справятся ли конкурсанты с серьезными физическими нагрузками? Отважится ли кто-то взять живую нутрию?

3 часть Мастер Шеф 9 сезон 5 выпуск от 27.09.2019: "Счастливым" обладателям черных фартуков на этот раз придется пройти через три мини-испытания в борьбе за каждый ингредиент.

Для кулинаров станет большим сюрпризом появление троих бывших участников Мастер Шеф Профессионалы. Константин Лайпаков покажет мастер-класс по разделке курицы, Александр Абрамов приготовит карпаччо из спаржи за 5 минут, а Юрий Негрич научит применять ксантин в кулинарии. Какое блюдо высокой кухни можно приготовить из плавленого сырка?

Кто покинул шоу "МастерШеф" 9 сезон?

На битве черных фартуков Эктор отметил блюда Юлии Клименко и отправил их на балкон. Блюда Элеоноры, Руслана и Петра тоже отметили судьи, а вот Киш Лорен Вовы не пропёкся и дальнейшее участие участника в проекте под вопросом.

"Мастер Шеф" 9 сезон: как прошел 4 выпуск кулинарного шоу

За решение судей и за испорченную пищу Владимир покинул проект "Мастер Шеф".

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