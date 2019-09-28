Эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца (Фото)

Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала главной героиней октябрьского номера журнала Marie Claire.
Один из кадров балерина обнародовала на своей странице в Instagram.
"Нахожу безграничный талант в людях, которые умеют раскрывать в тебе новые грани и "потайные комнаты", о которых ты и не догадываешься. Каждое новое интервью или спецпроект - словно переход к другому этапу жизни....и для меня, это определенная догма!", - написала Екатерина.
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Нахожу безграничный талант в людях, которые умеют раскрывать в тебе новые грани и «потайные комнаты», о которых ты и не догадываешься .... Каждое новое интервью или спецпроект — словно переход к другому этапу жизни....и для меня, это определённая догма! Общаясь с @hellenzaiats , я не просто заново переживала истории из своей жизни, я взглянула на них «по-новому» и внезапно для самой себя нашла в них ответы на давно забытые вопросы...... Вот он — ТАЛАНТ интервьюера... Спасибо, команде @marieclaire_ua за классные образы, танцы и положительный заряд эмоциями! @putylenko @juno_di_puerto P.S А ещё у журнала есть интересная новая фишка Marie Claire может перенести вас в момент нашего яркого съемочного дня... с помощью дополненной реальности. Нужно скачать приложение «Live Portrait», открыть камеру и увидеть все своими глазами В карусели покажу, как это сделали мы...)) #marieclaire #magazine #interview #louisvuitton #lifeinukraine #ukrainenow #ekaterinakukhar
В конце поста Кухар поблагодарила команду журнала за "классные образы, танцы и положительный заряд эмоциями".
Поклонники Екатерины оценили образ балерины для обложки глянца. Ретро-стрелки, яркая помада, объемная прическа - многим он напомнил стиль британской певицы Эми Уайнхаус.
В ходе интервью Кухар рассказала о своей цели на "Танцях з зірками" и объяснила свои строгие комментарии.
"Мне было интересно попробовать себя в чем-то новом - и не в плане судейства, тут у меня как раз был богатый опыт. В шоу у меня есть определенная цель - вытянуть из участников даже то, чего они от себя не ожидают. Если уже вышел на паркет и претендуешь на кубок - будь добр, закрывайся в зале и паши! Некоторые участники обижаются на мои слова, но большинство звезд понимают, что порой строгие комментарии существуют лишь для того, чтобы их подстегнуть работать еще упорнее", - объяснила балерина.