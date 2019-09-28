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Травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой (Фото)

Травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой (Фото)
17:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На данный момент она отправилась в небольшой отпуск в свою любимую Португалию.

Монро очень активна в социальных сетях - она с удовольствием общается со своими поклонниками, заряжает их позитивом, а также делится эффектными фотографиями.

Недавно знаменитость рассказала, где можно получить поддержку тем, кого не понимают в семье или в кругу друзей. 

Артистка показала на своей странице в Instagram, как она проводит время в отпуске. Все имеют возможность увидеть эффектные фото из города Порту, на котором позирует знаменитость с видом на реку. На фото видно, что одну ногу артистка задрала на ограждение моста, демонстрируя впечатляющую растяжку - почти шпагат! 

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Для прогулки Монро выбрала черные бриджи, белый плащ и бирюзовые кроссовки. Завершают образ оранжевая повязка на голове и салатовая сумка, а также яркий макияж.

"Наська, угомонись Хочу здесь жить! В сумке стеклянные стаканы и бутылка портвейна", - поделилась травести-дива, сделав отсылку к любительнице шпагатов Анастасии Волочковой.

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Все по теме:

Португалия, Монро, Отдых, Отпуск, Певица, Знаменитость, Артистка, Растяжка, Травести-дива Монро.
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