Травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:На данный момент она отправилась в небольшой отпуск в свою любимую Португалию.

Монро очень активна в социальных сетях - она с удовольствием общается со своими поклонниками, заряжает их позитивом, а также делится эффектными фотографиями.

Недавно знаменитость рассказала, где можно получить поддержку тем, кого не понимают в семье или в кругу друзей.

Артистка показала на своей странице в Instagram, как она проводит время в отпуске. Все имеют возможность увидеть эффектные фото из города Порту, на котором позирует знаменитость с видом на реку. На фото видно, что одну ногу артистка задрала на ограждение моста, демонстрируя впечатляющую растяжку - почти шпагат!

Для прогулки Монро выбрала черные бриджи, белый плащ и бирюзовые кроссовки. Завершают образ оранжевая повязка на голове и салатовая сумка, а также яркий макияж.

"Наська, угомонись Хочу здесь жить! В сумке стеклянные стаканы и бутылка портвейна", - поделилась травести-дива, сделав отсылку к любительнице шпагатов Анастасии Волочковой.