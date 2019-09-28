Как под копирку: фото с помолвки принцессы Беатрис напоминают фото Меган Маркл и принца Гарри(Фото)

Сразу после официального объявления королевская пара опубликовала серию снимков, которая фанатам монаршей семьи напомнила фотосессию принца Гарри и Меган Маркл, что они сделали после своей помолвки.
О помолвке старшей дочери герцога Йоркского, принцессы Беатрис, стало известно в четверг, 26 сентября. Радостную весть сразу же сообщил Букингемский дворец. А будущие супруги устроили фотосессию помолвки, которой на своей странице в Instagram поделился избранник 29-летней Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци.
Как отметил жених принцессы Йоркской, автором снимков влюбленных стал Миссан Харриман. На портретах будущее супруги старались воссоздать эмоции, которые их переполняют, а также показать настоящих себя, что не очень характерно для представителей британской монаршей семьи.
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Сюрприз: Меган Маркл скоро станет мамой!И мамой двойни ⠀ Как думаете, кого ждёт королевская семья? (Пишите в комментариях цифр) 1. Мальков 2. Девочек 3. Девочкуи мальчика ⠀ Об этом репортеру издания . com сообщила приятельница супруги принца Гарри. То, что 36-летняя новоиспеченная герцогиня Сассекская ждет ребенка, выяснилось вскоре после возвращения молодоженов из путешествия, в которое они отправились после своей свадьбы, состоявшейся в Виндзоре 19 мая. ⠀ Как сообщается, одними из первых о беременности Маркл узнали брат Гарри — принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон, которые, разумеется, очень обрадовались этому известию ⠀ Что же касается самих будущих родителей, то они просто на седьмом небе от счастья. Гарри и Меган признавались раньше, что очень хотят стать родителями, однако они не ожидали, что это случится так скор ⠀ #звездныеновости #меганмаркл #принцгарри #мегангарри #беременность #двойня #королевскаясемья #середаday #королевскаядвойня #queenelizabeth #meghanmarkle #meghanmarkleprinceharry #roalfamily#princeharry #королевскаясемья #королеваелизавета ⠀
Однако фанаты королевской семьи отметили, что подобную фотосессию для себя устроили принц Гарри и Меган Маркл после того, как объявили о помолвке. Их фото также были представлены в черно-белых оттенках, а сами они позировали в похожих ракурсах.
Также в сети появилось фотосравнение первого снимка Беатрис и ее жениха и принцессы Евгении с ее возлюбленным, когда те поженились. Сестры надели подобные платья в цветочный принт, а также позировали рядом с избранниками в одинаковых позах.