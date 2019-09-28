Как под копирку: фото с помолвки принцессы Беатрис напоминают фото Меган Маркл и принца Гарри(Фото)

Новости шоу бизнеса:На днях внучка Елизаветы II Беатрис обручилась со своим итальянским бойфрендом Эдоардо Мапелли Моцци.

Сразу после официального объявления королевская пара опубликовала серию снимков, которая фанатам монаршей семьи напомнила фотосессию принца Гарри и Меган Маркл, что они сделали после своей помолвки.

О помолвке старшей дочери герцога Йоркского, принцессы Беатрис, стало известно в четверг, 26 сентября. Радостную весть сразу же сообщил Букингемский дворец. А будущие супруги устроили фотосессию помолвки, которой на своей странице в Instagram поделился избранник 29-летней Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци.

Как отметил жених принцессы Йоркской, автором снимков влюбленных стал Миссан Харриман. На портретах будущее супруги старались воссоздать эмоции, которые их переполняют, а также показать настоящих себя, что не очень характерно для представителей британской монаршей семьи.

Однако фанаты королевской семьи отметили, что подобную фотосессию для себя устроили принц Гарри и Меган Маркл после того, как объявили о помолвке. Их фото также были представлены в черно-белых оттенках, а сами они позировали в похожих ракурсах.

Также в сети появилось фотосравнение первого снимка Беатрис и ее жениха и принцессы Евгении с ее возлюбленным, когда те поженились. Сестры надели подобные платья в цветочный принт, а также позировали рядом с избранниками в одинаковых позах.