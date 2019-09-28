Парижская неделя моды 2019: Карди буквально с ног до головы нарядилась в цветочный принт (Фото)

Новости шоу бизнеса:Cardi B продемонстрировала удивительный цветочный образ во время Paris Fashion Week в субботу, 28 сентября.

Карди Би предстала перед публикой в нереальном образе на Парижской недели моды 2019.

Актриса из предстоящего фильма "Стриптизерши", которая только что отпраздновала свою двухлетнюю годовщину свадьбы с рэппером Offset, потрясла всех своим великолепным зелено-синим цветочным нарядом на своей прогулки по улицам Парижа.

Хип-хоп исполнительница позировала перед Эйфелевой башней в своем уникальном и красивом наряде и при этом выглядела как настоящее произведение искусства. Единственное, что мы хотели бы узнать, может ли знаменитость видеть и дышать через сине-зеленую цветочную ткань, которой покрыто все ее лицо.

Карди Би дополнила свой цветочный кутюрный костюм простыми белыми босоножками на каблуке и колготками. Актриса также надела пару перчаток с таким же рисунком. Кто же может выглядеть так, как Карди!

Это не первый раз за последние недели, когда Карди Би полностью прибила игру о моде. Во время посещения Алмазного бала Рианны 12 сентября на красной дорожке Карди выглядела блестяще в розовом платье принцессы, из-за которого она выглядела так-будто "вышла из настоящей сказки".