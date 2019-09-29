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Жасмин Тукс опубликовала довольно откровенные фото

Жасмин Тукс опубликовала довольно откровенные фото
08:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Однако новые фото Жасмин Тукс, которые она опубликовала на своей Instagram-странице получили едва ли не самую большую обратную связь от поклонников.

Знаменитые модели современности не удивят поклонников откровенными фото или образами, ведь выходить на подиум полуобнаженными – часть их профессии. Однако в их шкафах есть фотосъемки, которые поражают эффектностью и сексуальностью. Именно такие на днях показала миру 28-летняя Жасмин Тукс.

Экзотическая красавица с восточной внешностью неоднократно поражала своими выходами во время шоу Victoria's Secret или фотосъемками для других брендов.

Еще бы! Сексуальная "ангельская" красавица опубликовала довольно откровенные фото, над которыми колдовал фотограф Adam Franzino. На фото соблазнительная американка позирует в черном белье с красивым орнаментом, которое состояло из закрытого бюстгальтера и полупрозрачных трусиков. Эффектности образу модели добавили черные лаковые туфли-лодочки на острых каблуках и солнцезащитные очки. 

 
 
 
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End of day vibes w/ @adamfranzino // #unpublished #throwback

Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes)

 

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Соблазнительная Жасмин Тукс удачно подобрала позы для такого фотосета: на одном из фото она позировала на фоне стены, опираясь на панель, на втором – поставив стройную ногу на диван, а на третьем она раскованно села на диван, широко расставив ноги. Что интересно, дополнительным атрибутом ее съемки стал стакан с жидкостью, которая на вид напоминала виски.

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Все по теме:

Victoria's Secret, Знаменитость, Жасмин Тукс, Знаменитые модели, Adam Franzino.
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