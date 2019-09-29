Участник"Квартала 95" появится в прямом эфире (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Компанию ведущим составят актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и эксперт шоу "Верните мне красоту" Анна Буткевич.

В канун 6 выпуска развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы решили рассекретить имя ведущих балкона. На этот раз встречать участников проекта будут две знаменитости, среди которых – участник Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Согласно официальной информации, неизменными ведущими шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. Знаменитый актер и шоумен будет вести проект на паркете и совместно с участниками будет ожидать комментарии звездных судей "Танцев со звездами 2019". А вот Тине Кароль доверили объявление пар, которые будут представлять невероятные постановки на "Вечере кинопремьер".

Впервые сразу два знаменитостей будут встречать участников проекта на паркете, поэтому организаторы обещают несколько неожиданные амплуа ведущих.

В сети предполагают, что Евгений Кошевой и Анна Буткевич выйдут в прямой эфир в образах любимых киногероев, однако представители шоу пока не подтверждают этих догадок.

Кроме этого, стало известно, что приглашенными гостями "Танцев со звездами 2019" будут музыканты популярной группы The Hardkiss. В прямом эфире коллектив впервые представит свою новую песню "Жива".

Также зрителей шоу будут ожидать возвращение на паркет экс-учасника "Танцы со звездами 2019". TAYANNA, MARUV, Серёга или Надежда Матвеева примут участие в постановке одной пары.