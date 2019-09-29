Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Участник"Квартала 95" появится в прямом эфире (Фото, Видео)

Участник"Квартала 95" появится в прямом эфире (Фото, Видео)
13:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Компанию ведущим составят актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и эксперт шоу "Верните мне красоту" Анна Буткевич.

В канун 6 выпуска развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" организаторы решили рассекретить имя ведущих балкона. На этот раз встречать участников проекта будут две знаменитости, среди которых – участник Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Согласно официальной информации, неизменными ведущими шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль. Знаменитый актер и шоумен будет вести проект на паркете и совместно с участниками будет ожидать комментарии звездных судей "Танцев со звездами 2019". А вот Тине Кароль доверили объявление пар, которые будут представлять невероятные постановки на "Вечере кинопремьер".

Впервые сразу два знаменитостей будут встречать участников проекта на паркете, поэтому организаторы обещают несколько неожиданные амплуа ведущих. 

В сети предполагают, что Евгений Кошевой и Анна Буткевич выйдут в прямой эфир в образах любимых киногероев, однако представители шоу пока не подтверждают этих догадок. 

Евгений Кошевой перепел новый хит Jerry Heil "Охрана отмєна" (Видео)

Кроме этого, стало известно, что приглашенными гостями "Танцев со звездами 2019" будут музыканты популярной группы The Hardkiss. В прямом эфире коллектив впервые представит свою новую песню "Жива".

Также зрителей шоу будут ожидать возвращение на паркет экс-учасника "Танцы со звездами 2019". TAYANNA, MARUV, Серёга или Надежда Матвеева примут участие в постановке одной пары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитость, Юрий Горбунов, Евгений Кошевой, Танцы со звездами 2019, Тине Кароль, Анна Буткевич выйдут.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь