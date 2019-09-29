Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Почему не пьет Дженнифер Лопес: причина

Смотрите фото (3)
Почему не пьет Дженнифер Лопес: причина
13:47 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Джей Ло раскрыла неожиданную причину, по которой вообще не пьет алкоголь.

На шестом десятке легендарная певица выглядит просто потрясающе: накачанная фигура без намека на целлюлит, идеальная ровная кожа и густые роскошные волосы. На днях Дженнифер Лопес раскрыла секрет, как сохраняет молодость и энергичность.

Несколько месяцев назад Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала свое 50-летие, а теперь вовсю готовится к свадьбе с Алексом Родригезом. Певице с легкостью удается совмещать бешеный рабочий график, съемки в кино, мировые турне, а также многочасовые тренировки в спортзале, общение с семьей и возлюбленным.

Многие задаются вопросом, как же Лопес удается сохранять силы для столь напряженного ритма жизни и при этом оставаться одной из самых роскошных женщин западного шоу-биза.

Оказывается, для того, чтобы выглядеть безупречно, Дженнифер заботится о своем здоровье. Певица при любых обстоятельствах обязательно спит не менее 7-8 часов в сутки, а также тщательно следит за своим рационом.

В меню эффектной артистки не встретишь фастфуд, сладкое и мучное. Зато там найдется место свежим овощам, сложным углеводам и чистой питьевой воде. А вот об алкоголе и кофе Джей Ло уже давно не вспоминает.

"Я не пью, не курю и не употребляю кофеин. С возрастом эти вещи действительно разрушают кожу", — поделилась она в интервью Us Weekly. Разумеется, во время светских раутов ей приходится хотя бы из вежливости брать бокал шампанского, однако звезда не решается даже пригубить такой напиток.

Кроме того, звезда старается избегать солнечных лучей. Если Лопес все же решается позагорать, то обязательно использует крем с SPF. Она признается, что благодаря солнцезащитным средствам кожа выглядит более здоровой и гладкой.

Дженнифер Лопес — заядлая спортсменка. Она не пропускает тренировки даже в свой день рождения. "Иногда я работаю допоздна и чувствую, что просто не в силах пойти в зал. Но потом я говорю самой себе: ''Просто сделай это. Всего один час. Не будь такой ленивой''", — рассказала певица.

Шакира и Дженнифер Лопес споют в перерыве Супербоула-2020

Упорный труд и тщательная забота о своем здоровье и рационе приносят свои плоды. В 50 лет Дженнифер Лопес выглядит на пару десятков лет моложе, а ее мощной физической форме позавидуют даже профессиональные спортсмены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Алкоголь, Звезда, Певица, Знаменитость, Джей Ло, Дженнифер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь