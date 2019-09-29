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Еще одна тайна поп-короля раскрыта: почему Майкл Джексон носил пластырь на носу

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Еще одна тайна поп-короля раскрыта: почему Майкл Джексон носил пластырь на носу
14:05 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Телохранитель Майкла Джексона рассказал, зачем певец на самом деле носил пластырь на носу.

Кажется, Майкла Джексона уже обвинили во всех грехах человечества, и мы уже никогда не узнаем, справедливо ли. На днях телохранитель звезды открыл еще одну неприглядную тайну о поп-короле.

Телохранитель певца Мэтт Фиддс в интервью изданию Metro рассказал, зачем Майкл Джексон носил маску, клеил пластырь на нос, а также каким он был в реальной жизни.

Мэтт Фиддс утверждает, что объяснение всему есть только одно: желание оставаться популярным. "Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом", — добавляет телохранитель.

Мэтт Фиддс утверждает, что объяснение всему есть только одно: желание оставаться популярным. "Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом", — добавляет телохранитель. "Джексон хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой в мире", — сказал Мэтт Фиддс.

По словам Фиддса, когда на Джексона не были направлены камеры, он не носил узнаваемый макияж и не клеил ничего на нос: просто был «нормальным парнем». Но как только поп-король собирался появиться на публике, в ход шли эти странные приемы, которым журналисты не могли найти объяснение, и это сводило их с ума, а Майклу Джексону позволяло оставаться невероятно популярным.

При этом Фиддс отметил, что такое поведение имеет неприятные последствия и "это печально", имея в виду скандальный фильм "Покидая Неверленд". Бывший телохранитель считает "полной чушью" обвинения Джексона в растлении малолетних.

Фильм о Майкле Джексоне получил премию "Эмми"

"У него были подружки и законный брак с Лизой Марией Пресли, вот его образ жизни", — заявил экс-телохранитель. Он настаивал, что Майкл не мог приставать к мальчикам в своем поместье Неверленд, поскольку якобы там почти не бывал.

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Майкл Джексон, Певец, Поп-король, Знаменитость, Мэтт Фиддс.
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