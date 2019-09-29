СМИ: Экс-сотрудница клиники не будет предъявлять фото больной Заворотнюк

Новости шоу бизнеса:Напомним, что сейчас российская актриса в критическом состоянии находится в частной клинике Москвы.

Звезда комедийного ситкома "Моя прекрасная няня", у которой на днях диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, лежит в одной из московских клиник в Центре лучевой диагностики.

Несмотря на то, что никакой официальной информации от близких Анастасии Заворотнюк не поступало, многие поклонники актрисы все же надеяться на выздоровление женщины.

"Няня Вика", которая славится своей яркой внешностью и жизнерадостным характером, вынуждена стойко проходить через всю боль, которая сопровождает ее на протяжении всей болезни.

Ранее мы писали о том, что бывшая сотрудница клиники, в которой сейчас Анастасия Заворотнюк проходит терапию и медикаментозное лечение, якобы имеет фото и видео больной актрисы, которые она готова предоставить СМИ за вознаграждение.

На данный момент появились данные, что экс-сотрудница была напугана шумихой в прессе и больше не хочет дальше работать с медиа.