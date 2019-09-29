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Воскресенье, 29.09.2019
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Алан Бадоев стал режиссером шоу Litkovskaya на Парижской неделе моды (Видео)

Алан Бадоев стал режиссером шоу Litkovskaya на Парижской неделе моды (Видео)
20:02 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Гости модного шоу стали зрителями невероятного перформанса.

25 сентября 2019 бренд Litkovskaya представил коллекцию Весна Лето 2020 на Парижской неделе моды. Постановку шоу разработал режиссер Алан Бадоев.

Это – третья совместная работа Алана и Лили: до этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 'Laura’ и SS19 ‘Blue Rose’.

В этот раз гости шоу стали зрителями перформанса, раскрывающего тему коллекции – размышления о бесконечной цикличности жизни и ежеминутном перерождении, обновлении, обнулении в каждом моменте, о новых началах каждого из нас. Воплотить замысел помогла актриса Мария Стопник – она начинала показ, буквально выходя из воды. Ее голос вел зрителя – девушка читала стихи современных украинских поэтов, пока первые модели выходили на подиум. Вместе с развитием коллекции нарастал и звук, шепот сменился музыкой.

 
 
 
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Театр тишины и мурашек ... #BADOEV2019 for @litkovskaya_official Ra Paris 2019 Act @mariia.stopnyk

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

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"Ванная, актриса, вода – это некое рождение. Мы начинаем рождением – в постановке, и заканчиваем рождением – но уже в музыке. Это бесконечный процесс жизни, в каждом моменте которого мы обновляемся. Я бесконечно рада тому, что Алан стал частью этой истории и помог рассказать ее так, как не умеет никто другой", – признается Лиля Литковская.

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Париж, Видео, Алан Бадоев, Неделя моды в Париже, Украинский дизайнер, Литковская, Украинский режиссер, украинский клипмейкер, Лиля Литковская.
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