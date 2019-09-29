"Маленькая" Эмма опубликовала старый снимок со съемок "Друзей" (Фото)

Уникальные фото, которые до сих пор никто не видел в сети, она разместила на официальной инстаграм-странице. На фотографиях видно, как маленькая Кали позирует со своими звездными коллегами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс. Актрисы охотно уделяли время девочке и за кулисами не отказывались от общения и игр с ней.
"Как все начиналось", – трогательно написала Кали Шелдон.
Известно, что роль девушка делила со своей сестрой-двойняшкой Ноэль. Девочки снимались в сериале "Друзья" в 2003 – 2004 годах, когда им был всего год. Тогда Ноэль и Кали стали самыми популярными детьми мира. Однако просмотреть кадр со своим участием они смогли только, когда им исполнилось 13.
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После такого дебюта в Голливуде Кали и Ноэль Шелдоны продолжили сниматься в фильмах. Сейчас им 17, а на счету девушек несколько кинолент, в том числе, "Мы". О самом же сериале "Друзья", который сделал их популярными, они почти ничего не помнят. Зато мама актрис в одном из комментариев призналась, что к ее дочерям относились, как в настоящим принцессам. Особенно Дженнифер Энистон, которая была их мамой в ситкоме, пыталась как можно больше времени проводить с малышами, что видно на волшебном кадре.