"Маленькая" Эмма опубликовала старый снимок со съемок "Друзей" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса Кали Шелдон, сыгравшая маленькую дочь Рэйчел и Роса, показала архивные кадры со съемочной площадки.

Уникальные фото, которые до сих пор никто не видел в сети, она разместила на официальной инстаграм-странице. На фотографиях видно, как маленькая Кали позирует со своими звездными коллегами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс. Актрисы охотно уделяли время девочке и за кулисами не отказывались от общения и игр с ней.

"Как все начиналось", – трогательно написала Кали Шелдон.

Известно, что роль девушка делила со своей сестрой-двойняшкой Ноэль. Девочки снимались в сериале "Друзья" в 2003 – 2004 годах, когда им был всего год. Тогда Ноэль и Кали стали самыми популярными детьми мира. Однако просмотреть кадр со своим участием они смогли только, когда им исполнилось 13.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The one where it all began.... #friends25 Публикация от cali (@cali.sheldon) 22 Сен 2019 в 9:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mom (pt 2) #friends25 Публикация от cali (@cali.sheldon) 22 Сен 2019 в 9:30 PDT

После такого дебюта в Голливуде Кали и Ноэль Шелдоны продолжили сниматься в фильмах. Сейчас им 17, а на счету девушек несколько кинолент, в том числе, "Мы". О самом же сериале "Друзья", который сделал их популярными, они почти ничего не помнят. Зато мама актрис в одном из комментариев призналась, что к ее дочерям относились, как в настоящим принцессам. Особенно Дженнифер Энистон, которая была их мамой в ситкоме, пыталась как можно больше времени проводить с малышами, что видно на волшебном кадре.