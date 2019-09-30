"Танцы со звездами 2019": кто покинул 6 выпуск проекта (Видео)

Новости шоу бизнеса:Вчера, 29 сентября, состоялся 6 выпуск танцевального шоу.

Грандиозный проект "Танцы со звездами 2019" в очередной раз сумел поразить зрителей историями участников и невероятными выступлениями.

Темой нового выпуска развлекательного проекта "Танцы со звездами" была "Вечер кинофильмов". Украинские звезды старались показать собственные драмы и комедии в своих постановках.

Открывать прямой эфир доверили Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару. Для своего сегодняшнего танца пара выбрала фильм "Алиса в стране чудес".

Следующими на паркет вышли Даниэль Салем и Юлия Сахневич, которые решили поразить танцем по теме романтичного фильма прошлого года "Звезда родилась".

После этого вышли на паркет Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые станцевали в стиле фильма "Семейка Адамсов".

Четвертыми покорить судей и зрителей своим танцем решили Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Дальше на паркет вышли Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Следующими вышли на паркет Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Пара станцевала в образах Харли Квинн и Джокера из фильма "Отряд самоубийц".

Седьмыми покорять зрителей и судей вышли Ксения Мишина и Женя Кот, которых считают самой страстной парой на проекте.

После этого выступили Дзидзьо и Яна Цибульская. Пара вышла на паркет в образах из фильма "Мулин Руж" и станцевали незабываемое и яркое танго.

Следующими поражали Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Пара решила показать криминал и эротику на танцполе из фильма "Криминальное чтиво".

Последними выступили Елена Кравец и Максим Леонов. Пара показала на паркете "Служебный роман" в виде соблазнительного фристайла.

В зоне риска оказались Дзидзьо и Яна Цибульская, а также Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Наименьшее количество баллов получили яркие Дзидзьо и Яна Цибульская, поэтому именно эта пара покинула шоу.

Уточним, что впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.