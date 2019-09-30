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Рики Мартин и его муж ожидают четвертого ребенка (Фото)

Рики Мартин и его муж ожидают четвертого ребенка (Фото)
13:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Я люблю большие семьи,– признался о будущем пополнении Рики Мартин.

В семье 47-летнего певца Рики Мартина и 35-летнего художника Джвана Йосефа родится четвертый ребенок. Об этом сообщил сам музыкант во время церемонии награждения в Вашингтоне.

В субботу, 28 сентября, в Вашингтоне состоялась 23 церемония вручения наград HRC National Visibility Award. 47-летний латиноамериканский певец Рики Мартин получил награду за свою пропагандистскую работу, а также филантропию для ЛГБТ-сообществ.

В этот день счастливым со светского мероприятия вернулся не только музыкант, но и его фанаты. Ведь со сцены Рики Мартин сообщил о пополнении, которое ждет его и его супруга Джвана Йосефа. 

 
 
 
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Human rights, human rights and more human right. SIMPLE! @humanrightscampaign [email protected]

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

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Джван, я люблю тебя. Мои прекрасные близнецы, Валентино и Матео, я люблю вас всем сердцем. Люсия, моя маленькая, которой здесь нет с нами. Она осталась дома с бабушкой, но она также является светом моей жизни. И, кстати, я должен сказать, что мы беременны. Мы в ожидании. 

Стоит напомнить, что Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году. В ноябре того же года они объявили о помолвке. Однако впервые 47-летний певец стал отцом в 2008 году. Тогда от суррогатной матери у него родились близнецы Матео и Валентино. А уже в начале 2019 года у супругов родилась дочь Люсия.

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Все по теме:

Вашингтон, Знаменитость, Пивец, Рики Мартина, Джвана Йосефа, National Visibility Award, Люсия.
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