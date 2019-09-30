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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку с детьми и друзьями(Фото)

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку с детьми и друзьями(Фото)
11:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:О вечеринке звезды сообщили на своих страницах в социальных сетях только через 2 дня после празднования.

Голливудская пара Джей Ло и Алекс Родригес 27 сентября отпраздновала свою помолвку в кругу семьи и друзей. 

На событие 50-летняя Дженнифер надела белоснежное платье-жабо в свадебном стиле от Solace London, а Алекс – классический смокинг. Соответствующими фотографиями с праздника звезды поделились в инстаграми.

Застолье состоялось Лос-Анджелесе, где на празднике присутствовали дети от предыдущих браков Дженнифер и Алекса – 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса – 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис. 

 
 
 
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9/27/19

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Относительно друзей, то на вечеринку пара пригласила и своих лучших друзей: актрису Лиа Ремини, телеведущего Райана Сикреста, певицу Карол Байер Сагер и многие другие. "Это было так здорово – провести праздник с семьей и близкими друзьями прошлой ночью", – поделился мыслями Алекс на своей странице в инстаграме. 

 
 
 
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Thank you Carol and Bob for the most beautifully elegant night...we love you #engagementparty @carolebayersager @arod

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Напомним, что уникальные фото, которые до сих пор никто не видел в сети, она разместила на официальной инстаграм-странице. На фотографиях видно, как маленькая Кали позирует со своими звездными коллегами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс. Актрисы охотно уделяли время девочке и за кулисами не отказывались от общения и игр с ней.

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Лос-Анджелес, Знаменитость, Джей Ло, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, Голливудская пара, Solace London, Марка Энтони, Дженнифер Макс.
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