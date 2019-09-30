Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку с детьми и друзьями(Фото)

Голливудская пара Джей Ло и Алекс Родригес 27 сентября отпраздновала свою помолвку в кругу семьи и друзей.
На событие 50-летняя Дженнифер надела белоснежное платье-жабо в свадебном стиле от Solace London, а Алекс – классический смокинг. Соответствующими фотографиями с праздника звезды поделились в инстаграми.
Застолье состоялось Лос-Анджелесе, где на празднике присутствовали дети от предыдущих браков Дженнифер и Алекса – 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса – 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис.
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Относительно друзей, то на вечеринку пара пригласила и своих лучших друзей: актрису Лиа Ремини, телеведущего Райана Сикреста, певицу Карол Байер Сагер и многие другие. "Это было так здорово – провести праздник с семьей и близкими друзьями прошлой ночью", – поделился мыслями Алекс на своей странице в инстаграме.
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Thank you Carol and Bob for the most beautifully elegant night...we love you #engagementparty @carolebayersager @arod
Напомним, что уникальные фото, которые до сих пор никто не видел в сети, она разместила на официальной инстаграм-странице. На фотографиях видно, как маленькая Кали позирует со своими звездными коллегами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и Кортни Кокс. Актрисы охотно уделяли время девочке и за кулисами не отказывались от общения и игр с ней.