Джастин и Хейли Бибер опубликовали первый совместный снимок (Фото)

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер опубликовал в Instagram одно из первых совместных фото со своей женой Хейли Болдуин.

За несколько дней до второй свадьбы Джастин Бибер решил вспомнить прошлое. На нем Хейли и Джастин еще подростки, которые даже не подозревают, какое совместное будущее их ждет.

Джастин размышлял о том, как же далеко зашли их отношения с моделью.

Мы с женой… С чего все начиналось,-подписал фотографию Бибер. На снимке поклонники увидели певца с его фирменной длинной челкой. Рядом с ним стоит Хейли, которая обнимает своего будущего мужа.

Фотография сразу же привлекла внимание друзей и родственников пары. Например, Джастин Тимберлейк написал, что это потрясающе. С ним согласилась и Кайли Дженнер. "Это невероятно", -считает она. Мама певца Патти Маллетт тоже не осталась в стороне. "О, мое сердце! Как очаровательно", -написала она в комментариях.

Джастин и Хейли знали друг друга еще с подросткового возраста. Но в 2016 году все изменилось и их дружба переросла в нечто большее. За все время их отношений они расстались один раз, после чего вновь сошлись, причем с серьезными планами. В 2018 году они зарегистрировали свой брак официально, а в конце сентября этого года пара сыграет роскошную свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My wife and I where it all began Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 27 Сен 2019 в 5:07 PDT

По словам инсайдера, Хейли и Джастин счастливы, что теперь их ждет и религиозная церемония, ведь для пары это очень важно.

Прошлый год был для них испытанием, проверкой на прочность их брака. Они очень гордятся тем, как далеко им удалось продвинуться,-сообщил источник. Ранее Хейли в одном из интервью тоже говорила о том, что брак -это не так просто, а отношения всегда требуют работы.