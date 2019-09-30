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Иванка Трамп опубликовала в сети трогательные семейные кадры (Фото)

Иванка Трамп опубликовала в сети трогательные семейные кадры (Фото)
14:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что известная американка не любит афишировать личную жизнь в социальных сетях, иногда она впускает своих сторонников за кулисы приватности.

37-летняя Иванка Трамп, кроме того, что активно занимается политическими делами США, успевает быть идеальной женой и любящей мамой. Новые семейные фотографии советник президента США опубликовала на своей странице в Instagram.

Немало фанатов сразу заметили, что фото, которые она показала, заслуживают быть на обложке известного глянца, однако Иванка Трамп предпочитает тихое семейное счастье. 

 
 
 
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The Force is strong in my family.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

На кадрах 37-летняя дочь Дональда Трампа показала свой очередной роскошный выход, но на этот раз в окружении семьи, а не коллег. Перед камерой она позировала вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми. На ней было элегантное вечернее платье из бархатной ткани черного цвета.

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Утонченности стройной Иванке Трамп добавили обнаженные плечи и акцент на талии. Она со своим любимым Джаредом Кушнером и их 3-летним сыном Теодором Джеймсом красиво позировали на балконе дома.

Однако Иванка Трамп также показала, что у них настоящая многодетная семья. На втором фото в кадр попали также 8-летняя Арабелла Роуз и 5-летний Джозеф Фредерик, которые устроили в комнате настоящий разнос. Супруги стояли позади детей и весело улыбалось, таким образом демонстрируя, что беспорядок дома не является чем-то новым для них.

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Королевская семья, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Теодором Джеймсом.
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