Иванка Трамп опубликовала в сети трогательные семейные кадры (Фото)

37-летняя Иванка Трамп, кроме того, что активно занимается политическими делами США, успевает быть идеальной женой и любящей мамой. Новые семейные фотографии советник президента США опубликовала на своей странице в Instagram.
Немало фанатов сразу заметили, что фото, которые она показала, заслуживают быть на обложке известного глянца, однако Иванка Трамп предпочитает тихое семейное счастье.
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На кадрах 37-летняя дочь Дональда Трампа показала свой очередной роскошный выход, но на этот раз в окружении семьи, а не коллег. Перед камерой она позировала вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми. На ней было элегантное вечернее платье из бархатной ткани черного цвета.
Утонченности стройной Иванке Трамп добавили обнаженные плечи и акцент на талии. Она со своим любимым Джаредом Кушнером и их 3-летним сыном Теодором Джеймсом красиво позировали на балконе дома.
Однако Иванка Трамп также показала, что у них настоящая многодетная семья. На втором фото в кадр попали также 8-летняя Арабелла Роуз и 5-летний Джозеф Фредерик, которые устроили в комнате настоящий разнос. Супруги стояли позади детей и весело улыбалось, таким образом демонстрируя, что беспорядок дома не является чем-то новым для них.