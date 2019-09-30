Звезда "Очень странных дел" представила свой бьюти-бренд с новым цветом волос (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса удивила всех не только продукцией своего бренда, но и новым цветом волос.

Милли Бобби Браун запустила свою косметическую линию по уходу за кожей Florence by Mills. Презентация прошла в субботу в Лондоне.

Милли решила поменять свой образ и стать блондинкой. 15-летняя актриса рассказала, что ради преображения посетила два салона: в первом ей нарастили темные волосы, а во втором их осветлили. На презентации обновленный образ юной звезды дополняло платье с цветочным принтом и туфли на небольшом каблуке.

Многие поклонники давно отмечают, что 15-летняя Милли постоянно выглядит старше своих лет. Поэтому неудивительно, что новый цвет волос актрисы вызвал не только восхищение, но и недоумение. "Она выглядит так, будто ей 34", ― написал подписчик в комментариях в Instagram. Некоторые давали ей не так много, но все же отмечали, что так Милли выглядит минимум на 5 лет старше.

"Почему Милли выглядит как здесь как женщина? А я старше, чем она, но выгляжу на 13?" ― задалась вопросом одна из поклонниц. Всех беспокоило то, что новый образ старит Милли еще сильнее.

Однако большинству понравилось преображение актрисы. Под фотографией Милли в Instagram были сотни восторженных комментариев от поклонников. Некоторые даже говорили, что завидуют ее густым волосам. "Натуральная и настоящая. Продолжай в том же духе", ― написал один из подписчиков.

Напомним, что о выходе собственной линейки косметики Милли объявила в конце августа. Ее бьюти-бренд Florence by Mills отвечает всем требованиям веганов и защитников природы, ведь косметика не тестируется на животных и не содержит компонентов животного происхождения.