"Надеюсь, вы не забыли обо мне!": Бритни Спирс обратилась к фанатам (Фото)

Новости шоу бизнеса:В жизни 37-летней Бритни Спирс все никак не приходит конец злоключениям.

Ведь после череды несчастий и неудач звезде пришлось отойти от концертной деятельности.

Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике, а к ней и ее детям приставили опекуна ― ее родного отца, при этом частично лишив ее дееспособности. Один скандал следовал за другим, а не так давно Джейми Спирс, как сообщалось в прессе, напал на своего внука, сына Бритни, и избил его. Из-за последовавшего разбирательства ему запретили подходить к детям, а звезде назначили другого опекуна.

Неудивительно, что после всего произошедшего Бритни Спирс не в состоянии выходить на сцену. ее шоу в Лас-Вегасе отменены. А когда стало известно, что у Джейми Спирса проблемы со здоровьем, Бритни обратилась к поклонникам с извинениями.

Я надеюсь, что вы не забыли обо мне. Я тяжело работала с восьми лет, неудивительно, что мне нужен перерыв. Я скучаю по всем вам. У меня самые лучшие в мире фанаты, ― написала она в своем микроблоге.

При этом звезда поделилась несколькими фото, которые ее поклонники делали из зрительного зала. Просьба не забывать могла бы показаться жалобной, но запись Бритни набрала около полумиллиона лайков, так что о забвении говорить и в самом деле не приходится. А 25-летний возлюбленный Бритни Сэм Асгари поддержал ее в комментариях, после чего фанаты принялись бурно выражать ему поддержку и просить заботиться об их кумире как можно лучше.

Ведь они все еще не теряют надежды увидеть звезду на сцене снова.