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"Надеюсь, вы не забыли обо мне!": Бритни Спирс обратилась к фанатам (Фото)

"Надеюсь, вы не забыли обо мне!": Бритни Спирс обратилась к фанатам (Фото)
18:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В жизни 37-летней Бритни Спирс все никак не приходит конец злоключениям.

Ведь после череды несчастий и неудач звезде пришлось отойти от концертной деятельности.

Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике, а к ней и ее детям приставили опекуна ― ее родного отца, при этом частично лишив ее дееспособности. Один скандал следовал за другим, а не так давно Джейми Спирс, как сообщалось в прессе, напал на своего внука, сына Бритни, и избил его. Из-за последовавшего разбирательства ему запретили подходить к детям, а звезде назначили другого опекуна.

Неудивительно, что после всего произошедшего Бритни Спирс не в состоянии выходить на сцену. ее шоу в Лас-Вегасе отменены. А когда стало известно, что у Джейми Спирса проблемы со здоровьем, Бритни обратилась к поклонникам с извинениями. 

Я надеюсь, что вы не забыли обо мне. Я тяжело работала с восьми лет, неудивительно, что мне нужен перерыв. Я скучаю по всем вам. У меня самые лучшие в мире фанаты, ― написала она в своем микроблоге. 

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При этом звезда поделилась несколькими фото, которые ее поклонники делали из зрительного зала. Просьба не забывать могла бы показаться жалобной, но запись Бритни набрала около полумиллиона лайков, так что о забвении говорить и в самом деле не приходится. А 25-летний возлюбленный Бритни Сэм Асгари поддержал ее в комментариях, после чего фанаты принялись бурно выражать ему поддержку и просить заботиться об их кумире как можно лучше.

Ведь они все еще не теряют надежды увидеть звезду на сцене снова.

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Знаменитости, Бритни Спирс, Певица, Артистка.
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