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Меган Маркл сделала мужу трогательный сюрприз (Видео)

Меган Маркл сделала мужу трогательный сюрприз (Видео)
18:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри был приятно удивлен звонком от любимой жены во время общения с африканскими детьми в Малави.

Супруга принца Гарри, которая поехала в королевский тур по Южной Африке, удивила своего мужа неожиданным видеозвонком в Skype.

Как сообщается, недавно принц Гарри отправился в Малави, где увиделся со студентами колледжа Наликуле.

Жена не смогла отправится в поездку с супругом, поэтому все-таки решила оригинально выйти из положения, устроив герцогу трогательный сюрприз. Она неожиданно для принца Гарри вышла на связь в Skype и присоединилась к беседе. 

Известно, что как только студенты колледжа Наликуле увидели Меган на экране, начали в знак приветствия петь песню, а принц Гарри не смог сдержать улыбку. 38-летняя герцогиня поприветствовала всех студентов и извинилась за отсутствие ее с сыном Арчи. Как оказалось, что малыш сейчас спит – у него дневной сон. 

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Также стало извсестно, что принц Гарри во время поездки в Малави и Анголу оставил супругу в Африке. Но после видеозвонка герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Поездки, Меган Маркл, Сын Меган Маркл и принца Гарри.
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