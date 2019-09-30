Меган Маркл сделала мужу трогательный сюрприз (Видео)

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри был приятно удивлен звонком от любимой жены во время общения с африканскими детьми в Малави.

Супруга принца Гарри, которая поехала в королевский тур по Южной Африке, удивила своего мужа неожиданным видеозвонком в Skype.

Как сообщается, недавно принц Гарри отправился в Малави, где увиделся со студентами колледжа Наликуле.

Жена не смогла отправится в поездку с супругом, поэтому все-таки решила оригинально выйти из положения, устроив герцогу трогательный сюрприз. Она неожиданно для принца Гарри вышла на связь в Skype и присоединилась к беседе.

Известно, что как только студенты колледжа Наликуле увидели Меган на экране, начали в знак приветствия петь песню, а принц Гарри не смог сдержать улыбку. 38-летняя герцогиня поприветствовала всех студентов и извинилась за отсутствие ее с сыном Арчи. Как оказалось, что малыш сейчас спит – у него дневной сон.

Также стало извсестно, что принц Гарри во время поездки в Малави и Анголу оставил супругу в Африке. Но после видеозвонка герцогиня вылетела навстречу мужу в Йоханнесбург.