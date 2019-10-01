Анастасия Заворотнюк: что известно о здоровье российской актрисы

Новости шоу бизнеса:Семья Заворотнюк все еще не дает никаких комментариев о состоянии актрисы.

Напомним, что известная российская артистка Анастасия Заворотнюк находится в одной из частных московских клиник в Центре лучевой терапии.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пережила вторую операцию, после которой врачи диагностировали у актрисы неоперабельную опухоль головного мозга. Пока никто не спешит делать окончательные выводы о здоровье женщины.

Кроме этого, в начале сентября концертный директор актрисы Стас Христов, который обещал дать официальные комментарии по поводу ситуации с Анастасией Заворотнюк еще в конце месяца, на данный момент не предоставил пока ни одной информации.

Поклонники опасаются, что любимая "няня Вика" находится в крайне тяжелом состоянии. Многие начали спекулировать на непростой ситуации в семье артистки.

Уточним, что недавно бывшая сотрудница клиники, в которой сейчас находится Анастасия Заворотнюк, сообщила, что имеет при себе фото и видео больной актрисы, которые она готова предоставить за вознаграждения. Потом женщина все-таки передумала продавать имеющиеся данные, чтобы не поднимать лишнюю шумиху и остаться анонимной.