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В США умерла оперная певица Джесси Норман
В США умерла оперная певица Джесси Норман

В США умерла оперная певица Джесси Норман

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В США умерла оперная певица Джесси Норман
14:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская певица скончалась в возрасте 74 лет.

Джесси Норман родилась 15 сентября 1945 года в Огасте, штат Джорджия.

Ее первый дебют состоялся в Берлинской опере, где Норман исполняла роль Елизаветы по пьесе "Тангейзер" немецкого композитора Вильгельма Вагнера.

В 1970-х годах постоянно выступала на концертах, а уже в 1980 году вернулась на оперную сцену старейшего музыкального театра в Гамбурге, исполняя роль Арианды оперы Рихарда Штрауса "Ариадна на Наксосе".

В 1983 году состоялось очередное дебютное выступление Джесси Норман в Метрополитен-опере, где американской певице посчастливилось выйти на сцену из знаменитым испанским исполнителем Пласидо Доминго.

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С началом 2000-х годов Джесси Норман была одной из самых ярких и самобытных исполнительниц оперной сцены. Ее гонорары составляли огромные суммы.

За свои музыкальные заслуги Норман была удостоена занесения своего имени в Зал славы ежемесячного журнала о музыке "Gramophone". Также артистка была Почетным доктором музыки Оксфордского университета.

По информации СМИ оперная певица умерла в нью-йоркской больнице из-за последствий травм позвоночника.

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