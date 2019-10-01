В годовщину смерти своего отца Ким Кардашьян выставила пост в Instagram (Фото)

Новости шоу бизнеса:Прошло 16 лет с тех пор, как Ким Кардашьян потеряла любимого папу Роберта.

Каждый год последний день сентября - это всегда один из самых тяжелых дней в году для семьи Кардашьян. Именно в этот день в 2003 году их отец Роберт Кардашьян-старший скончался от рака пищевода, всего через восемь недель после объявления диагноза. Ким Кардашьян было всего 22 года, когда он умер. Сейчас она замужняя мать четверых детей, безумно успешная деловая женщина и одна из самых известных людей в мире. Конечно, она хотела бы, чтобы ее отец мог дожить до этого момента и увидеть на свои глаза, в какую успешную женщину она превратилась.

"Ким, очевидно, грустит, вспоминая смерть своего отца, но она также очень рада, что он все таки был в ее жизни. У нее так много удивительных воспоминаний об ее отце, и она знает, что он будет гордиться тем, что она уже сделала в своей жизни", - говорит известный источник.

"И она также чувствует себя счастливой, потому что у нее есть удивительная семья и Канье, человек, который просто замечательный отец, как был и Роберт для нее. Это действительно заставляет ее чувствовать себя счастливой от того, что Канье прививает такую же любовь к своим детям, как Роберт даровал Ким и ее сестрам" , - комментирует инсайдер.

"Смерть Роберта кажется, что это было только вчера для Ким. Не проходит и дня, чтобы она не вспоминала о нем, и теперь она скучает по нему так же сильно, как и в день, когда он умер", - продолжает инсайдер.

"Ким узнает в себе черты своего отца, и она гордиться этим и всем, что она делает. Пустота его потери никогда не может быть заполнена, но чувство счастья, что ее папа дал ей удивительных братьев и сестер, которые поддерживают друг друга, несмотря ни на что" .

Вчера Ким поделилась трогательной фотографией себя и своей старшей сестры Кортни.

"Скучаю по тебе, папа. Не могу поверить, что сегодня будет 16 лет с тех пор, как вы попали на небеса", - так подписала Ким свое фото. Младшая 35-летняя сестра Хлоя написала в комментариях: "Это такая красивая фотография! Я скучаю по нему каждый день!"