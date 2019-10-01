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Романтика: Кендалл Дженнер опубликовала шокирующий пост в Instagram (Фото)

Романтика: Кендалл Дженнер опубликовала шокирующий пост в Instagram (Фото)
19:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная американская модель, звезда шоу Victoria's Secret Кендалл Дженнер опубликовала интригующее фото с неизвестным бойфрендом.

Фанаты заподозрили своего кумира Кендалл Дженнер в тайном романе.

23-летняя Кендалл Дженнер уже давно стала звездой подиумов и построила успешную карьеру модели. А вот личной жизнью звезда предпочла не делиться.

Как-то она опубликовала снимок из отпуска, под которым иронично написала, что все ее сестры делятся фотографиями детей, а она – кадром с отдыха. Однако не прошло и года, как любимица миллионов заинтриговала снимком с моделью на имя Фай Хадра на своей странице в Instagram.

 
 
 
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we don’t date he’s just my date

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

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В комментарии к фото она отметила, что они не встречаются, однако в конце записи добавила емоджи в виде черного сердца. Что интересно, именно с ним Кендалл пришла на свадьбу Джастина Бибера и Хейли Болдуин, котоая состоялось в понедельник, 30 сентября. А первые фотографии модели с парнем датируются в ее аккаунте еще 20 апреля 2019 года.

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Реклама, Модель, Парень, Знаменитость, Бойфренд, Кендалл Дженнер, Новый парень.
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