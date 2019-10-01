Звезда "Джокера" Хоакин Феникс поделился, что похудел на 23 кг ради роли в фильме (Видео)

Новости шоу бизнеса:Хоакин Феникс рассказал о самых сложных и приятных аспектах похудения.

44-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", рассказал, что ради этого проекта потерял более 23 кг. И хотя актер признается, что у него развилось расстройство и он стал одержим своим весом, в интервью Associated Press он отметил, что потеря веса привела и к позитивным изменениям.

"Как только вы достигаете своего целевого веса, все меняется, - говорит Феникс. - Что было сложно, так это просыпаться каждый день и быть одержимым каждыми 150 граммами. У вас действительно развивается что-то вроде расстройства, это дико". И хотя актер ожидал, что будет страдать от голода и слабости, он почувствовал прилив энергии.

"Я ожидал, что с потерей веса ко мне придет чувство неудовлетворенности, голода, определенной уязвимости и слабости. Но чего я не ожидал, так это текучей энергии, которую я чувствовал физически, - признается Феникс. - Я чувствовал, что могу двигать своим телом так, как раньше не мог. И я думаю, что это действительно помогло некоторым физическим движениям, которые начали становиться важной частью персонажа [Джокера]".

Хоакин Феникс недавно сказал Access Hollywood, что во время похудения не голодал, а питался исключительно здоровой пищей. "Нет, я ел не только одно яблоко в день. У меня также был салат и приготовленные на пару зеленые бобы", - пошутил он.

Обладатель "Золотого глобуса" и трехкратный номинант на "Оскар" предупредил, что худеть нужно безопасно и под контролем врача. "Это то, что я делал раньше - работал с доктором, который постоянно контролировал [диету] и следил за безопасностью", - поделился он.

Однако режиссер Тодд Филлипс, похоже, не помогал Хоакину в его похудении, оставляя повсюду соблазнительные закуски. "У Тодда были эти чертовы крендели, которые я люблю, - вспоминает актер. - В кабинете у него их были пакеты! Это было сложно".

В кинотеатрах Украины фильм "Джокер" выходит в четверг 3 октября.