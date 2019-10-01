Первые кадры криминальной комедии "Джентльмены": какие актеры будут сниматься в фильме Гая Ричи (Фото)

Новости культуры:Премьера ленты назначена на 24 января 2020 года.

В сети появились первые кадры нового фильма режиссера Гая Ричи "Джентльмены". Снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.

В частности, на снимках можно увидеть исполнителей главных ролей в фильме: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэма, Мишель Докери, Хью Гранта, Колина Фаррелла.

'The Gentlemen': Matthew McConaughey e Charlie Hunnam nas primeiras imagens do thriller - https://t.co/jRzj19CmKO pic.twitter.com/X1msMPibtb — (@cinepop) 1 октября 2019 г.

First picture of Colin in "The Gentlemen". In cinemas January 2020 (US). pic.twitter.com/6KwDLwCNHb — (@CFarrellGermany) 1 октября 2019 г.

Напомним, что в этом октябре кинематограф приготовил такое количество взрывных премьер, что просто невозможно проигнорировать хотя бы одну.

С приходом осени все больше хочется проводить время дома, удобно устроиться под красивым пледом, попивая теплое какао, и смотреть какой-то крутой фильм. Однако в этом октябре нам придется вас разочаровать, ведь кинематограф приготовил такое количество взрывных премьер, что просто невозможно проигнорировать хотя бы одну!