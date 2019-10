Первые кадры криминальной комедии "Джентльмены": какие актеры будут сниматься в фильме Гая Ричи (Фото)

В сети появились первые кадры нового фильма режиссера Гая Ричи "Джентльмены". Снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.

В частности, на снимках можно увидеть исполнителей главных ролей в фильме: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэма, Мишель Докери, Хью Гранта, Колина Фаррелла.

'The Gentlemen': Matthew McConaughey e Charlie Hunnam nas primeiras imagens do thriller - https://t.co/jRzj19CmKO pic.twitter.com/X1msMPibtb

First picture of Colin in "The Gentlemen". In cinemas January 2020 (US). pic.twitter.com/6KwDLwCNHb

— (@CFarrellGermany) 1 октября 2019 г.