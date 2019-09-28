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"Джокер" скоро в кинотеатрах: полицию и армию США приведут в максимальную готовность

"Джокер" скоро в кинотеатрах: полицию и армию США приведут в максимальную готовность
19:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция и армия США будут приведены в максимальную готовность во время показа фильма "Джокер".

Армия США и полицейское управление Лос-Анджелеса предпримут максимальные меры для обеспечения порядка и безопасности во время демонстрации фильма "Джокер" в кинотеатрах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Известно, что армия США разослала командирам в Форт Силле в штате Оклахома информацию о возможном нападении на кинотеатры во время премьеры картины.

В полиции сообщают, что данных о конкретных угрозах нет, но в тоже время в "даркнете" появилась отдельная информация, заставляющая усилить охрану кинотеатров.

Кроме того, одна из сетей кинотеатров запретила на время показа фильма "Джокер" использование зрителями каких-либо карнавальных костюмов, масок или грима.

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Премьера фильма в США состоится 4 октября.

20 июля 2012 года вооруженный огнестрельным оружием Джеймс Холмс проник в кинотеатр в городе Аурора, где шел показ фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды". В результате стрельбы погибли 12 человек, еще 58 получили ранения. Warner Bros., которая сняла данный фильм, пожертвовала 1 млн долларов в фонд помощи семьям пострадавших.

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Фильм "Джокер" является сиквелом "Темного рыцаря".

7 сентября 2019 года фильм "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля.

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США, Лос-Анджелес, Фильм, Джокер.
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