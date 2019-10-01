В украинской вышиванке: Санта Димопулос опубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Модель и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая родила дочь 14 сентября 2019 года в одном из роддомов в Монако, показала очередное фото.

Пока что Санта не показывают лицо девочки пользователям в социальных сетях, а также не сообщает об имени новорожденной. На новом снимке, который Димопулос опубликовала в Instagram, звездная мама нежно обнимает дочь.

Певица до сих пор находится в Монако, где решила рожать второго ребенка. По словам знаменитости, у нее были "жуткие" первые роды в Украине, поэтому следующим местом она выбрала Монте-Карло и вполне довольна тем, как прошла ее беременность и рождение девочки.

"Моя булочка", – добавила в подписи Димопулос, которая на фото одета в стильную украинскую вышиванку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя булочка Публикация от (@santadimopulos) 1 Окт 2019 в 6:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 14.09.19 Welcome, my little princess Публикация от (@santadimopulos) 14 Сен 2019 в 1:59 PDT

Ранее женщина призналась, что отказалась от услуг няни и наслаждается временем с дочерью. Санта добавила, что девочка очень спокойная и капризничает только тогда, когда хочет есть. Кроме того, дочь Димопулос растет полностью на грудном вскармливании.

Добавим, Санта Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.