В украинской вышиванке: Санта Димопулос опубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой (Фото)

Пока что Санта не показывают лицо девочки пользователям в социальных сетях, а также не сообщает об имени новорожденной. На новом снимке, который Димопулос опубликовала в Instagram, звездная мама нежно обнимает дочь.
Певица до сих пор находится в Монако, где решила рожать второго ребенка. По словам знаменитости, у нее были "жуткие" первые роды в Украине, поэтому следующим местом она выбрала Монте-Карло и вполне довольна тем, как прошла ее беременность и рождение девочки.
"Моя булочка", – добавила в подписи Димопулос, которая на фото одета в стильную украинскую вышиванку.
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Ранее женщина призналась, что отказалась от услуг няни и наслаждается временем с дочерью. Санта добавила, что девочка очень спокойная и капризничает только тогда, когда хочет есть. Кроме того, дочь Димопулос растет полностью на грудном вскармливании.
Добавим, Санта Димопулос также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.