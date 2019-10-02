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Тина Кунаки появилась на улицах Парижа в потрясающем "аутфите" (Фото)

Тина Кунаки появилась на улицах Парижа в потрясающем "аутфите" (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Тина Кунаки вышла на публику во время парижской Недели моды продемонстрировав идеальную фигуру.

22-летняя жена популярного французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки появилась на улицах Парижа в красном мини, продемонстрировав идеальную фигуру. Добавим, что еще в апреле 2019 года модель впервые стала мамой, родив дочь Амазоне, и через несколько месяцев после родов смогла похвастаться стройными формами.

Молодая мама посетила показ Stella McCartnеу весна-лето 2020. Добавим, что это первое шоу люксового бренда после того, как он перешел в LVMH (французская компания, которая работает над такими торговыми марками как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и другие).

Для выхода Кунаки выбрала эффектное платье насыщенного красного цвета, которым подчеркнула стройные ноги. Не менее ярко смотрелись широкие рукава из полупрозрачной ткани, которые сделали образ актуальным.

Дополнили стильный look модели прозрачные остроносые туфли от Amina Muaddi, стоимость которых составляет около 635 евро. Поклонники девушки обратили внимание на то, что Тина также выровняла волосы и сделала естественный макияж, подчеркнув лишь свои черты лица.

Восхитительная Тина Кунаки прошлась по улицам Парижа: в восторге были все

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю - 52 - они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.

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