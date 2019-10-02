Тина Кунаки появилась на улицах Парижа в потрясающем "аутфите" (Фото)

22-летняя жена популярного французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки появилась на улицах Парижа в красном мини, продемонстрировав идеальную фигуру. Добавим, что еще в апреле 2019 года модель впервые стала мамой, родив дочь Амазоне, и через несколько месяцев после родов смогла похвастаться стройными формами.
Молодая мама посетила показ Stella McCartnеу весна-лето 2020. Добавим, что это первое шоу люксового бренда после того, как он перешел в LVMH (французская компания, которая работает над такими торговыми марками как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и другие).
Для выхода Кунаки выбрала эффектное платье насыщенного красного цвета, которым подчеркнула стройные ноги. Не менее ярко смотрелись широкие рукава из полупрозрачной ткани, которые сделали образ актуальным.
#RT @alenaalexeeva20: #RT @Elle_ru: Идеальна: Тина Кунаки в полупрозрачном алом платье в Париже. Модель на показе Stella McCartneyhttps://t.co/wmqevVykj2 pic.twitter.com/50b59zgMmN
— Эмилия Евсеева (@emilyevseeva) 1 октября 2019 г.
Дополнили стильный look модели прозрачные остроносые туфли от Amina Muaddi, стоимость которых составляет около 635 евро. Поклонники девушки обратили внимание на то, что Тина также выровняла волосы и сделала естественный макияж, подчеркнув лишь свои черты лица.
Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?
Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю - 52 - они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.
После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.