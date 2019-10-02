Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

В Imagine Dragons пополнение: солист группы стал отцом

В Imagine Dragons пополнение: солист группы стал отцом
13:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Фронтмен популярной американской инди-поп группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс стал отцом четвертого ребенка.

Жена Эйжа Волкман родила исполнителю мальчика Валентина.

Радостная новость произошла утром 1 октября. Об этом сообщил сам Дэн Рейнольдс на странице в Instagram.

Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает "сильный" (на английском – strong). Поскольку сегодня отмечают вторую годовщину самого трагичного дня в Лас-Вегасе Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: двое погибших и десятки раненых , теперь он также для нас является днем, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong, – сообщил счастливый Дэн Рейнольдс.

Вместе с этим вокалист опубликовал несколько миловидных фото, где он держит сына на руках, а также жену с малышом после родов, которую назвал "невероятной сильной матерью".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

my valentine

Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

beautiful strong mama and her little boy Valentine

Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds)

Британский актер Майкл Шин стал отцом

Стоит добавить, что первый мальчик в семье родился после разрыва отношений Дэна и Эйжи. Супруги имели немалые проблемы в семье и находились на грани развода, но спустя почти год после прекращения взаимоотношений (в октябре 2018-го) они воссоединились. До этого они прожили в совместном браке 7 лет и родили троих детей: дочь Эрроу, которой сейчас 7 лет, и близнецов Гию и Коко, которым по 2 года. В апреле 2019 года Дэн Рейнольдс сообщил сторонникам, что он и Эйжи ожидают появления четвертого ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Отец, Пополнение, Imagine Dragons, Дэн Рейнольдс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Названы лучшие напитки для здоровья печени
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата
Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь