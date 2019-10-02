В Imagine Dragons пополнение: солист группы стал отцом

Жена Эйжа Волкман родила исполнителю мальчика Валентина.
Радостная новость произошла утром 1 октября. Об этом сообщил сам Дэн Рейнольдс на странице в Instagram.
Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает "сильный" (на английском – strong). Поскольку сегодня отмечают вторую годовщину самого трагичного дня в Лас-Вегасе Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: двое погибших и десятки раненых , теперь он также для нас является днем, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong, – сообщил счастливый Дэн Рейнольдс.
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Born this morning on October 1st - Valentine Reynolds The name Valentine means “strong”. As today marks the 2nd anniversary of our most tragic day in Vegas, it now also represents the day that we celebrate the birth of new life. We are truly feeling #vegasstrong today
Вместе с этим вокалист опубликовал несколько миловидных фото, где он держит сына на руках, а также жену с малышом после родов, которую назвал "невероятной сильной матерью".
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Стоит добавить, что первый мальчик в семье родился после разрыва отношений Дэна и Эйжи. Супруги имели немалые проблемы в семье и находились на грани развода, но спустя почти год после прекращения взаимоотношений (в октябре 2018-го) они воссоединились. До этого они прожили в совместном браке 7 лет и родили троих детей: дочь Эрроу, которой сейчас 7 лет, и близнецов Гию и Коко, которым по 2 года. В апреле 2019 года Дэн Рейнольдс сообщил сторонникам, что он и Эйжи ожидают появления четвертого ребенка.