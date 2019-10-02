В Imagine Dragons пополнение: солист группы стал отцом

Новости шоу бизнеса:Фронтмен популярной американской инди-поп группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс стал отцом четвертого ребенка.

Жена Эйжа Волкман родила исполнителю мальчика Валентина.

Радостная новость произошла утром 1 октября. Об этом сообщил сам Дэн Рейнольдс на странице в Instagram.

Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает "сильный" (на английском – strong). Поскольку сегодня отмечают вторую годовщину самого трагичного дня в Лас-Вегасе Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: двое погибших и десятки раненых , теперь он также для нас является днем, когда мы отмечаем рождение новой жизни. Мы действительно чувствуем себя сегодня #vegasstrong, – сообщил счастливый Дэн Рейнольдс.

Вместе с этим вокалист опубликовал несколько миловидных фото, где он держит сына на руках, а также жену с малышом после родов, которую назвал "невероятной сильной матерью".

Посмотреть эту публикацию в Instagram my valentine Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) 1 Окт 2019 в 12:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram beautiful strong mama and her little boy Valentine Публикация от Daniel Coulter Reynolds (@danreynolds) 1 Окт 2019 в 12:21 PDT

Стоит добавить, что первый мальчик в семье родился после разрыва отношений Дэна и Эйжи. Супруги имели немалые проблемы в семье и находились на грани развода, но спустя почти год после прекращения взаимоотношений (в октябре 2018-го) они воссоединились. До этого они прожили в совместном браке 7 лет и родили троих детей: дочь Эрроу, которой сейчас 7 лет, и близнецов Гию и Коко, которым по 2 года. В апреле 2019 года Дэн Рейнольдс сообщил сторонникам, что он и Эйжи ожидают появления четвертого ребенка.